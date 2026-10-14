Trump lanza plan para exploración masiva de recursos en Groenlandia

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que comenzará una exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia.

"¡La exploración masiva de petróleo, gas y minerales está a punto de comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!", celebró el mandatario en una publicación de su cuenta de Truth Social y aseguró que, según expertos, "la cantidad de petróleo fácilmente accesible es mucho mayor que la de casi cualquier otro territorio en el mundo".

Si bien Trump no ofreció estimaciones concretas ni brindó más detalles sobre los planes de exploración, dijo que cualquier ataque futuro contra Estados Unidos "tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra Defensa derribará sistemáticamente drones, misiles o cualquier otro tipo de armamento aún no concebido".

Estas declaraciones se producen tras la firma de un acuerdo de seguridad en septiembre entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para ampliar la presencia militar estadounidense en la isla.

En ese sentido, a dicho acuerdo se llegó luego de meses de presión por parte de Trump, quien habló repetidas veces de la adquisición de este territorio autónomo danés y no descartó el uso de medios militares o económicos.