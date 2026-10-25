Investigadores brasileños logran reducir el deseo por comida en mujeres con obesidad

Buenos Aires, 25 octubre (NA) — Científicos brasileños han demostrado que una técnica de estimulación cerebral no invasiva, combinada con educación nutricional, puede reducir el deseo intenso por la comida en mujeres con obesidad durante un período de hasta seis meses.

Este hallazgo es un avance importante en la lucha contra uno de los principales problemas de salud pública mundial, según informó la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP, siglas en portugués).

El estudio piloto fue llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, con el respaldo de la FAPESP, y sus resultados fueron publicados en la revista científica "Physiology & Behavior".

En el experimento participaron mujeres de entre 20 y 40 años, las cuales fueron divididas en dos grupos: uno recibió estimulación activa y el otro recibió una intervención simulada, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el transcurso del estudio, ambos grupos participaron en actividades de educación nutricional sobre saciedad, alimentación consciente, hidratación, sueño y control de las porciones.

Estimulación activa

"La estimulación activa reduce el deseo por comida, tanto inmediatamente después de la intervención, como a largo plazo", afirmó una de las autoras del estudio, Marina Rodrigues Giuliani.

La intervención no mostró cambios significativos en el peso, el índice de masa corporal ni en la composición corporal de las participantes, aunque ambos grupos mejoraron en el control consciente de la ingesta y redujeron la alimentación descontrolada, probablemente debido al componente educativo compartido.

La profesora e investigadora Vivian Marques comentó que la idea es que la estimulación pueda actuar como "una herramienta complementaria, ayudando a controlar el deseo por comida y, eventualmente, potenciando el efecto de otras terapias".

El siguiente paso en esta investigación será estudiar la estimulación magnética en personas con obesidad y trastorno por comilonas, con el objetivo de evaluar alternativas complementarias para el tratamiento de esta enfermedad.

La obesidad es considerada una enfermedad y está relacionada tanto con alteraciones metabólicas como con cambios en áreas del cerebro vinculadas a la toma de decisiones, el autocontrol y la conducta alimentaria.

En Brasil, la obesidad afectaba a una cuarta parte de la población adulta en 2024, año en el que más del 62 % de esa población presentaba exceso de peso, según datos del Ministerio de Salud, lo que refleja la magnitud del problema de salud pública en el país sudamericano.

En 2024, la prevalencia de obesidad se duplicó en comparación con 2006, evidenciando la gravedad de esta problemática.