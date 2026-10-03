Impactante pérdida de hielo en glaciares suizos: más del 5% en un año crítico

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- Los glaciares de los Alpes suizos enfrentaron un año "devastador" como consecuencia de intensas olas de calor y una notable escasez de nieve, lo que derivó en una disminución de su volumen de más del 5%, según informaron expertos.

Este fenómeno representa la segunda mayor pérdida anual documentada desde 1950, según señalaron las autoridades.

"Las intensas olas de calor entre mayo y septiembre, combinadas con un invierno de poca nieve, provocaron otro año devastador para los glaciares", declaró la red suiza de monitoreo de glaciares (Glamos), según lo reportado por Xinhua.

La organización también indicó que el nivel de congelación se elevó por encima de los 4.000 metros en un plazo récord de 76 días durante estos meses, lo que es más del doble del promedio histórico.

En septiembre, la situación se agravó, ya que no se registró nieve ni siquiera a 3.500 metros sobre el nivel del mar.

"Los glaciares alpinos no tienen posibilidades de sobrevivir a largo plazo en estas condiciones", advirtió un portavoz de la red de monitoreo.

Además, se destacó que el volumen de hielo de los glaciares suizos se ha reducido casi un 20 por ciento en los últimos cinco años.

Entre julio y septiembre, los glaciares perdieron aproximadamente 2,2 billones de litros de agua en total, una cantidad que supera en cuatro veces el consumo anual de agua potable de todos los hogares suizos.