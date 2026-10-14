Galeão, el nuevo eje de Brasil para potenciar el turismo y diversificar conexiones aéreas

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- Brasil necesita fortalecer dos grandes centros aeroportuarios internacionales para ampliar sus conexiones con el mundo y aprovechar la demanda de transporte aéreo, con el aeropuerto de Río de Janeiro llamado un complementario al de São Paulo, que concentra el mayor movimiento de pasajeros del país, afirmó el presidente de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), Tiago Faierstein.

"Brasil es un país grande y no puede depender únicamente del aeropuerto de Guarulhos. Necesita impulsar otro aeropuerto internacional importante. Y ese aeropuerto es Galeão", señaló Faierstein durante un acto celebrado en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro.

El responsable de la ANAC defendió que Brasil dispone de mercado suficiente para desarrollar más de un gran centro de conexiones internacionales y destacó el potencial de crecimiento de la aviación en un país de dimensiones continentales, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

El año pasado, los aeropuertos brasileños movilizaron alrededor de 130 millones de pasajeros, según las cifras mencionadas por el presidente de la ANAC, un volumen que, a juicio de las autoridades, respalda la necesidad de desarrollar más infraestructura para atender la demanda.

Guarulhos registra el mayor movimiento

El aeropuerto internacional de Guarulhos, situado en la región metropolitana de São Paulo, registró 46,3 millones de pasajeros en 2025, mientras que Galeão, en Río de Janeiro, recibió 17,5 millones, su mayor cifra desde que la ANAC comenzó a recopilar estadísticas en el año 2000. La terminal carioca cuenta con capacidad para atender hasta 37 millones de viajeros al año.

El ministro de Puertos y Aeropuertos, Tomé Franca, respaldó la posición de Faierstein y destacó la importancia de disponer de más terminales orientadas al turismo internacional, indica un informe de Xinhua.

"Brasil necesita más grandes aeropuertos orientados al turismo internacional. Sin duda, además del aeropuerto de Guarulhos, esa es la vocación de Galeão", afirmó el ministro durante el mismo evento.

La apuesta por el aeropuerto de Río coincide con la llegada de la española Aena como nueva concesionaria, tras ofrecer 2.900 millones de reales (580 millones de dólares) por el terminal en una subasta celebrada en marzo.

Con la incorporación de Galeão, Aena pasa a administrar 18 aeropuertos brasileños, entre ellos Congonhas, también en São Paulo, además de terminales en Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju y Campo Grande.

El director ejecutivo de Aena Brasil, Santiago Yuz, afirmó que Galeão prevé incorporar 30 destinos a partir de la temporada de verano, de los cuales 18 serán nacionales y 12 internacionales.

La compañía también prevé que el aeropuerto reciba alrededor de 1.000 millones de reales (unos 200 millones de dólares) en inversiones privadas de terceros durante los próximos tres años, destinadas a proyectos como un hotel y un centro de pruebas de la automotriz china BYD. Según Yuz, las iniciativas podrían generar 3.860 empleos.

Otro factor que influye en la recuperación de Galeão son las restricciones de vuelos en el aeropuerto Santos Dumont, situado en el centro de Río de Janeiro, que han contribuido a dirigir parte del tráfico hacia la terminal internacional.

El Gobierno estudia flexibilizar el límite anual de pasajeros de Santos Dumont, actualmente fijado en 6,5 millones, hasta 7,5 millones a finales de 2026.

El fortalecimiento de Galeão busca ampliar la llegada de turistas extranjeros a Río de Janeiro, uno de los principales destinos turísticos brasileños, y diversificar las conexiones aéreas internacionales del país, reduciendo la concentración de operaciones en São Paulo.