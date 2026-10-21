Funcionarios surcoreanos logran liberar a tiburón atrapado en canal de Busan tras varios intentos

FOTO: Después de 2 intentos, Surcorea logra liberar a un tiburón atrapado en canal de Busan

SEÚL (AP) — Después de varios intentos infructuosos en las últimas semanas, los funcionarios surcoreanos lograron liberar el miércoles a un gran tiburón hembra que había permanecido atrapado más de un mes en un canal de la ciudad portuaria de Busan.

La operación consistió en utilizar una plataforma flotante para guiar durante horas al tiburón arenero de 3 metros (9,8 pies), apodado Bukangi, que lleva el nombre en coreano del Puerto Norte de Busan. Aunque el tiburón permanecía en la entrada del canal, finalmente logró nadar hacia mar abierto, según lo indicado por el alcalde de Busan, Chun Jae-soo.

Este tiburón fue avistado por primera vez a mediados de septiembre, convirtiéndose en una gran atracción turística mientras nadaba lentamente por el canal, haciendo que sus aletas cortaran la superficie del agua.

Las autoridades de Busan, que adoptaron a Bukangi como la mascota de la ciudad, señalaron que el tiburón atrajo a más de 1,7 millones de visitantes al canal. Sin embargo, durante varias semanas, se enfrentaron a dificultades para encontrar una forma de devolverlo al mar abierto.

La operación del miércoles fue el tercer intento de liberar a Bukangi, tras esfuerzos fallidos realizados el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Estos intentos incluyeron embarcaciones que rociaban chorros de agua y redes colocadas a lo largo de la estrecha vía acuática. Sin embargo, el tiburón evitó las embarcaciones y nadó por encima de las redes.

Expertos expresaron su preocupación por el estado del tiburón, señalando que no había mostrado señales de alimentarse durante su estancia de un mes en el canal y que la disminución de la temperatura del agua representaba riesgos adicionales para su salud.

La operación del miércoles implicó maniobrar cuidadosamente una gran plataforma flotante a través del canal para sacar al tiburón. Trabajadores se colocaron sobre la plataforma y utilizaron remos para empujar a Bukangi hacia atrás cada vez que se acercaba. Decenas de trabajadores en ambas orillas tiraban de cuerdas para mover la estructura hacia adelante, mientras cientos de curiosos se alineaban a lo largo del canal para observar el inusual esfuerzo de rescate.

Los trabajadores lograron mover la plataforma alrededor de 1 kilómetro (0,6 millas) hacia la entrada del canal y colocaron redes adicionales para evitar que el tiburón regresara nadando.

No está claro cuánto nadó el tiburón mar adentro, aunque la agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que fue vista en un muelle cercano.

"Jamás olvidaremos el gran interés que la gente ha mostrado por Bukangi y por las aguas de Busan", escribió Chun en Facebook. "Esperamos que Bukangi pueda vivir una vida saludable en el mar azul".