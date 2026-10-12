El Papa León XIV confirma su visita a Argentina antes de una operación

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- El Papa León XIV recibió en El Vaticano al arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, y le confirmó su deseo de visitar el país: "Nos vemos pronto en la Argentina", expresó el Sumo Pontífice, pese a que este martes afrontará una operación.

Durante el encuentro, en el que ratificó su voluntad de llevar a cabo el viaje hacia América, dialogaron sobre la Universidad Católica de Cuyo, la pastoral juvenil y la situación social que atraviesa nuestro país.

Posteriormente, se refirió a su intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparán un nódulo detectado en fase inicial, un procedimiento que, según trascendió, contará con una semana de internación.

La visita de León XIV a la Argentina se llevará a cabo desde el 8 hasta el 11 de noviembre y permanecerá cuatro días entre la Ciudad de Buenos Aires, Luján, la localidad bonaerense de Claypole y la provincia de Córdoba.

Su viaje tendrá una duración total de 12 días e incluirá una escala previa en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre y, posteriormente, en Perú del 11 al 17: en el primero recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida, mientras que en el último, pasará por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Su paso por Perú presenta un fuerte lazo emocional para el Papa, ya que vivió allí durante más de 20 años como misionero.

Esta gira pastoral que realizará León XIV, quien asumió el pontificado en mayo del año pasado, tiene como misión cumplir con el anhelo que le transmitió Francisco sobre visitar su país natal.