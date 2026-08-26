Dolly Parton y su legado filantrópico: una vida dedicada a ayudar a los demás

FOTO: La filantropía de Dolly Parton se basó en "su fe en la bondad de la gente"

NUEVA YORK — Pocos días después de que el huracán Helene causara estragos en el sur de Estados Unidos en 2024, Dolly Parton se presentó en un escenario, con su emblemática peluca rubia, interpretando su famoso tema "Jolene". Durante esa actuación, prometió a su comunidad en Tennessee, afectada por las inundaciones, que "estamos todos aquí para reparar estos corazones rotos".

Para la icónica cantante y empresaria, eso significaba utilizar su fortuna para ayudar. En esa ocasión, anunció una donación de 1 millón de dólares, la cual fue igualada por sus empresas de Dollywood y sus socios, para apoyar a una organización sin fines de lucro en los Apalaches.

Esta imagen se suma a la huella perdurable que dejó la carismática humanitaria, cuya buena disposición y generosidad han elevado el bienestar de muchas comunidades en su estado natal y más allá. Su legado seguirá vivo en el recuerdo de admiradores de diferentes generaciones, tras su fallecimiento a los 80 años el pasado martes.

"Yo simplemente doy desde el corazón. Nunca sé qué voy a hacer ni por qué lo voy a hacer. Solo veo una necesidad y, si puedo cubrirla, entonces lo haré", expresó Parton en un discurso de 2022 al recibir la Medalla Carnegie de Filantropía.

La Biblioteca del Congreso reconoció a Parton como una "titán de la alfabetización infantil" por los millones de libros que distribuye mensualmente a través de su Imagination Library. También es recordada por su generosa donación de 1 millón de dólares al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, que contribuyó al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. Además, el Hospital Infantil Dolly Parton recibió recientemente una suma no revelada para mejorar la atención pediátrica en el este de Tennessee.

Su generosidad también se manifestó en acciones menos visibles. Investigadores descubrieron que había estado financiando los uniformes de las bandas de varias escuelas secundarias en Tennessee. Asimismo, adquirió un centro comercial de pequeñas tiendas en Nashville con las regalías obtenidas por su composición "I Will Always Love You", con el objetivo de apoyar a un vecindario afroamericano de la zona.

Las soluciones filantrópicas sencillas de Parton eran "mágicas"

La simplicidad de sus enfoques es lo que hacía a Parton tan "mágica", según Stacia West, cofundadora del Centro de Investigación sobre Ingreso Garantizado de la Universidad de Pensilvania y profesora en la Universidad de Tennessee. West estudió el fondo de 12 millones de dólares que Parton creó para ayudar a familias que perdieron sus hogares en los incendios de 2016 en el condado de Sevier, Tennessee. A través de The My People Fund, la fundación de Parton otorgó a estas familias 1.000 dólares al mes durante seis meses, sin condiciones.

"El concepto de proporcionar dinero en efectivo sin condiciones era bastante tabú en ese momento. La confianza en que los beneficiarios del fondo ejercieran su propia autonomía es una lección que la filantropía puede aprender de Parton", reflexionó West.

"Lo que realmente perdura es su creencia en la bondad de las personas y su capacidad para aplicar eso a problemas que parecen difíciles", agregó.

Parton aplicó este enfoque también en su iniciativa de lectura. En lugar de distribuir carnés de biblioteca que requerían tiempo y transporte para acceder a una sucursal, decidió enviar los libros directamente a la puerta de los participantes. Nacida en una familia pobre de los Apalaches, Parton mencionó que su padre fue la inspiración para la Imagination Library. Era un "hombre muy inteligente", y ella a menudo se preguntaba qué habría logrado si hubiera sabido leer y escribir. Desde su inicio, más de 330 millones de libros han sido distribuidos a niños en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Irlanda y Australia.

Su Imagination Library fue solo una parte de su trabajo para educar a los niños

La primera dama de Ohio, Fran DeWine, describió la "devoción por los niños y la alfabetización" de Parton como "inigualable". Más de un millón de niños han recibido casi 28 millones de libros en el estado, según DeWine.

"Su generosidad y espíritu desinteresado dejan un legado que vivirá por generaciones", subrayó DeWine.

Además de su trabajo con Imagination Library, Dame Louise Richardson, presidenta de la Fundación Andrew Carnegie, destacó los esfuerzos de la Fundación Dollywood para "asegurar el éxito educativo de los niños nacidos en la pobreza". Parton estableció esta fundación para ofrecer becas universitarias a estudiantes del condado donde creció, cerca de las Montañas Humeantes.

"¡Y, además, hizo que la filantropía fuera divertida!", concluyó Richardson en un comunicado.

La familia de Parton ha solicitado que, en lugar de flores, se realicen donaciones a la Imagination Library, una solicitud adecuada considerando que Parton declaró una vez que esta iniciativa "significaba tanto, si no más para mí, que casi cualquier cosa que haya hecho".

"Por supuesto, siempre seré una cantante y compositora. Pero solo espero que la gente diga que era una buena chica del campo, ¿saben? Que se esforzó mucho, trabajó duro e intentó hacer del mundo un lugar mejor e intentó hacer feliz a la gente. Y estaré haciendo eso hasta que me desplome", afirmó Parton en una aparición en 2024 para ampliar el programa en Kentucky.