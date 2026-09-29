Controversia religiosa marca el cierre de campaña electoral en Brasil

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) ––Los principales candidatos a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, están envueltos en una controversia religiosa en los últimos días de la campaña electoral, según reportes de medios internacionales.

Lula hizo referencia a publicaciones en redes sociales que afirmaban que Bolsonaro intentaría retirar el título de patrona de Brasil a la figura católica de Nossa Senhora Aparecida. Esta acusación fue desmentida por el candidato de la derecha, lo que pone de manifiesto la relevancia del llamado "voto religioso" en el país.

La virgen de Aparecida es venerada por millones de católicos en Brasil, donde se encuentra uno de los templos más importantes del mundo. Según encuestas recientes, este grupo demográfico muestra una preferencia por Lula en las próximas elecciones, de acuerdo a información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), cuenta con el respaldo de la creciente población evangélica, que no reconoce a esta virgen como objeto de culto, según el análisis del sitio RFI.

Lula con una leve ventaja

Lula presenta una ligera ventaja en las encuestas para la primera vuelta del 4 de octubre, aunque empata con Bolsonaro en las proyecciones para la segunda vuelta del 25 de octubre, según datos de sondeos recientes.

Brasil, con el emblemático Cristo Redentor como símbolo nacional, alberga la segunda mayor población cristiana del mundo, solo superada por Estados Unidos, según un estudio del Pew Research Center publicado en 2025.

Bolsonaro se defiende

Bolsonaro se pronunció en defensa de su imagen, rechazando las acusaciones y afirmando que el gobierno difunde "fake news" o noticias falsas.

"Todo el mundo sabe que respeto las religiones. ¡A todas!", expresó uno de los hijos del expresidente Jair.

La controversia se originó a partir de reportes sobre la preocupación de la Iglesia Católica respecto al estatus de la virgen, según detalla el informe del medio francés. Simpatizantes de la izquierda rescataron un proyecto archivado de 2007 de un diputado de la coalición bolsonarista que buscaba quitarle el patronato a la virgen, lo que llevó a la viralización de las versiones sobre las supuestas intenciones actuales de Flávio Bolsonaro, aunque no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

Qué dicen las encuestas acerca de la intención del voto religioso

El 48% de los católicos planea votar por Lula este domingo, en comparación con el 29% que se inclina por Bolsonaro, según un estudio del instituto Quatest. En contraste, entre los evangélicos, la situación se invierte, con un 46% apoyando al candidato de la derecha y un 27% al ex presidente.

La leyenda de Nossa Senhora Aparecida sostiene que en 1717, tres pescadores vieron sus redes llenas de peces tras rescatar del río una imagen de madera de la virgen.

"Nosotros somos más de derechas, eso es un hecho, especialmente en temas polémicos como el aborto. La Iglesia busca mantener su coherencia doctrinal y no respalda abiertamente a candidatos que defienden esas posturas", comentó un ciudadano evangélico sobre la situación.

Los evangélicos representan casi el 30% de la población brasileña, y en unas elecciones tan ajustadas, su voto se vuelve crucial. Lula ha intensificado sus esfuerzos para dialogar con este grupo, pero según Magali Cunha, del Instituto de Estudios de Religión, buscar a los evangélicos solo durante la campaña electoral es una estrategia fallida.

"Hay que reconocer una dificultad de la izquierda en escuchar a esa población", añadió, subrayando que "existe un vacío entre periodos electorales que es ocupado por los grupos más conservadores, que tienen acceso a las comunidades y logran un impacto significativo".

Las encuestas indican que Bolsonaro tiene 30 puntos de ventaja sobre Lula entre los evangélicos, lo que ha llevado a analistas a afirmar que reducir esta brecha es clave para que la izquierda tenga posibilidades en las elecciones. Según sociólogos, las mujeres evangélicas, que tienden a ser más moderadas, podrían ser determinantes en el resultado de esta elección.

Agencia NA