Colombia intensifica la búsqueda de desaparecidos tras devastador terremoto de 7.4 grados

FOTO: Colombia prioriza la búsqueda de más de un centenar de desaparecidos tras devastador terremoto

BOGOTÁ — El tiempo se agota para encontrar sobrevivientes tras el terremoto de 7.4 grados que impactó al oeste de Colombia. En este contexto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo que se prioriza la búsqueda de más de un centenar de personas desaparecidas.

El sismo, ocurrido el pasado lunes con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ha dejado un balance provisional de 289 víctimas fatales, 4.187 heridos y 143 personas sin rastro, según informó el mandatario en una rueda de prensa.

Durante una visita a la Base Naval de Buenaventura, donde inspeccionó los trabajos de rescate, De la Espriella enfatizó que "la instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas".

El presidente también destacó la situación crítica en el sector educativo, afectando a 2.838 centros de enseñanza, y anunció que las clases se llevarán a cabo de manera virtual, aunque no especificó la fecha para el reinicio del ciclo escolar.

De la Espriella se comprometió a destinar los recursos financieros necesarios para el área de salud, así como a reforzar los equipos médicos y asegurar el traslado de los casos más complejos a hospitales con mayor capacidad.

En el sexto día de labores de búsqueda y rescate, el capitán Roni Kaplan, vocero de la Fuerza de Defensa israelí, comunicó a través de su cuenta en X que "se va cerrando la ventana de esperanza de encontrar gente bajo los escombros con vida", aunque alentó a las familias afectadas, asegurando que "estamos haciendo lo imposible, los abrazamos con el alma".

El equipo israelí, uno de los tres autorizados por el gobierno colombiano para estas labores, junto a Estados Unidos y Ecuador, reportó la recuperación de cuatro cuerpos en Cali, en el Valle del Cauca, bajo los escombros de un edificio.

El puesto de mando unificado sigue evaluando la situación tras el potente terremoto, que ha dejado 186.000 personas afectadas, 26.945 viviendas destruidas, daños en otras 127.557 y 66 edificios colapsados, según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió recientemente, enfrenta uno de los mayores desafíos de su gobierno y ha declarado el desastre como una "emergencia económica".