Brasil planea duplicar su capacidad energética y alcanzar más del 80% de energías renovables

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- Brasil planea duplicar su capacidad de energía para 2055 y superar el 80 % de participación de fuentes renovables en su matriz energética, en un contexto donde se espera un notable crecimiento de la demanda de electricidad, así como de las energías eólica y solar, según el Plan Nacional de Energía (PNE) 2055, que fue divulgado por medios locales.

El informe, desarrollado por la Empresa de Investigación Energética (EPE) bajo la dirección del Ministerio de Minas y Energía (MME), establece las proyecciones clave para el sistema energético brasileño en las próximas tres décadas.

Un desafío primordial será responder al significativo incremento previsto en la demanda eléctrica, tal como lo destacó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el PNE 2055, se estima que el consumo de electricidad podría multiplicarse por más de cuatro veces hasta ese año, impulsado por el crecimiento de la actividad económica y nuevos usos de la electricidad.

Asimismo, los análisis realizados indican que entre el 97 y el 99 % de la generación eléctrica en Brasil podría provenir de fuentes limpias en 2055, en comparación con el 96 % registrado en 2025.

Este crecimiento irá de la mano de una expansión sostenida de la generación de energía eólica y solar.

La transformación del sistema energético también requerirá una considerable mejora en la infraestructura eléctrica, según el informe de Xinhua.

El PNE anticipa que la red de transmisión podría triplicar su extensión y capacidad de transformación para 2055.