Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí tras disputa en vuelo de Dubái a Israel

FOTO: Un vuelo comercial entre Dubái e Israel es desviado a Arabia Saudí tras una llamada de socorro

TEL AVIV, Israel (AP) — Un avión comercial que realizaba el trayecto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí el miércoles. Este incidente generó brevemente temores sobre un posible secuestro, lo que llevó a las autoridades israelíes a movilizar aviones de combate.

Según reportes de medios israelíes que citan a funcionarios de seguridad, la situación se debió a una disputa entre los dos pilotos del vuelo, aunque todos los pasajeros a bordo se encuentran a salvo. El aterrizaje se realizó en Tabuk, una base que combina funciones civiles y militares en el reino saudí.

El avión de FlyDubai emitió una alerta de emergencia poco después de despegar, según información de seguimiento de vuelos disponible públicamente. Un funcionario regional que fue informado sobre el suceso indicó que se produjo una pelea en la cabina que involucró a los pilotos, aunque el motivo de la disputa no fue aclarado.

Un segundo funcionario confirmó que Israel había movilizado aviones de combate ante el temor de que el avión, que transportaba a varios ciudadanos israelíes, pudiera ser secuestrado. En los últimos días, el primer ministro Benjamin Netanyahu había expresado preocupaciones sobre crecientes amenazas a la seguridad, aunque no especificó detalles.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a que el incidente sigue bajo investigación. Posteriormente, la oficina de Netanyahu comunicó que la situación estaba controlada y que se estaban realizando gestiones para traer a los pasajeros de vuelta a casa.

Los aterrizajes de emergencia por conflictos en la tripulación son poco comunes, aunque no son inéditos. En 2022, dos pilotos de Air France fueron suspendidos tras pelearse en un vuelo entre Ginebra y París, aunque el avión continuó su trayecto sin necesidad de ser desviado.

FlyDubai es la aerolínea de bajo costo de Emirates Airlines, y desde la normalización de relaciones entre Emiratos e Israel en 2020, este último se ha convertido en un destino turístico popular para los israelíes.

Según Flight Radar, el incidente ocurrió aproximadamente dos horas y media después del despegue.

Israel no ha experimentado un secuestro aéreo en décadas y cuenta con rigurosas medidas de seguridad en sus aeropuertos. Desde 2020, los vuelos comerciales han estado operando entre Israel y Emiratos.

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Magdy informó desde El Cairo y Metz desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.