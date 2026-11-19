La coalición liderada por Arabia Saudí ha declarado que los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, llevaron a cabo un ataque en la capital saudí, Riad, provocando daños significativos por la caída de restos de un misil. Este ataque se enmarca en un contexto de creciente tensión en la región.

El incidente ocurrió en un día marcado por el intercambio de ataques, tras advertencias de funcionarios saudíes que indicaron que el conflicto podría extenderse por otros seis meses. En este contexto, los ataques de Irán hacia sus vecinos se han intensificado, lo que ha generado una mayor preocupación en la comunidad internacional.

Los daños en Riad fueron reportados en el distrito financiero, específicamente en uno de los edificios más altos, la Torre del Fondo de Inversión Pública. Testigos informaron sobre una fuerte explosión y alertas previas al ataque, lo que sugiere una creciente preocupación por la seguridad en la capital saudí.

Aunque los hutíes no se atribuyeron de inmediato la responsabilidad del ataque, el grupo ha afirmado en ocasiones anteriores haber atacado Riad y su distrito financiero en semanas recientes. En paralelo, la oficina de prensa de los hutíes reportó ataques contra la capital yemení, Saná, a primera hora del jueves.

La coalición saudí también informó sobre la interceptación y destrucción de misiles en la región sur, emitieron alertas en diversas áreas sobre posibles amenazas. Cabe recordar que el distrito financiero de Riad ya había sido blanco de ataques a principios de mes, cuando la caída de escombros dañó un edificio del gigante petrolero estatal Aramco.

El aumento de los ataques contra Riad ha coincidido con una intensificación de bombardeos aéreos lanzados por el reino saudí en territorios controlados por los hutíes en Yemen. Además, la cantidad de petróleo crudo que transita por el estrecho de Ormuz ha disminuido desde el inicio de noviembre, a medida que Irán ha incrementado sus acciones contra la navegación en la región.

Las cifras preliminares de la firma de datos marítimos Kpler indican que el flujo de crudo a través del estrecho se ha reducido a 8,5 millones de barriles diarios, una cifra que representa la mitad de los niveles previos a la guerra. Sin embargo, se estima que los envíos podrían aumentar en los próximos días.

En total, los envíos de petróleo desde Oriente Medio a través de todas las rutas disponibles han ascendido a 15 millones de barriles diarios, lo que equivale aproximadamente al 64% de los flujos anteriores al conflicto. A pesar de la incertidumbre sobre el suministro de crudo, el precio del petróleo ha caído tras un informe de la Agencia Internacional de la Energía que sugiere un sobreabastecimiento en el mercado global.

Las navieras y tripulaciones que asumen el riesgo de usar la ruta protegida por Estados Unidos cruzan el estrecho durante la noche, utilizando sistemas de localización apagados para evitar ataques. Este proceso ha permitido mantener los envíos de petróleo, aunque a un costo elevado debido al incremento de tarifas de flete.