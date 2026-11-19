El vicepresidente primero del Concejo Deliberante de Córdoba, Marcos Vázquez, propuso reducir de 110 a 100 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en la avenida de Circunvalación, con el objetivo de disminuir la siniestralidad vial en una de las principales arterias de la capital provincial.

En diálogo con Cadena 3, el edil explicó que la iniciativa surgió del trabajo realizado en la Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito, que preside, junto al especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni.

"Hemos estado trabajando en la Comisión de Servicios Públicos con un especialista en tránsito, Guillermo Pacharoni, donde surge la posibilidad de presentar un proyecto de ordenanza y, en realidad, de ley provincial, porque quien controla la Circunvalación es la Policía Caminera", señaló.

Vázquez sostuvo que la modificación del límite de velocidad permitiría reducir los siniestros viales y contribuiría a generar mayor conciencia entre los conductores.

La propuesta deberá trasladarse al ámbito provincial, debido a que la fiscalización del tránsito en la Circunvalación está a cargo de la Policía Caminera y no de las autoridades municipales.

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Consultado sobre la necesidad de acompañar la reducción de velocidad con mayores controles, el concejal consideró que ambas medidas deben complementarse.

En ese sentido, recordó la controversia por la compra de drones que impulsó el Gobierno de Córdoba para fortalecer las tareas de vigilancia y seguridad. "Nuestro gobernador había enviado una solicitud al Tribunal de Cuentas de la Provincia para poder acceder a la compra de drones y controlar efectivamente el tránsito y las velocidades en las rutas provinciales", expresó.

Vázquez cuestionó la decisión del organismo de control de no aprobar la adquisición de esos dispositivos y consideró que esa medida impidió incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad vial.

La operación había sido objetada por la mayoría del Tribunal de Cuentas, que planteó observaciones sobre el procedimiento de contratación y presuntos sobreprecios.

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El edil adelantó que buscará avanzar con la iniciativa junto a los legisladores provinciales, mientras el Concejo Deliberante continúa trabajando en otras modificaciones vinculadas con la circulación vehicular. "Estamos dispuestos a trabajar en equipo con nuestros legisladores porque lo venimos haciendo de esa manera", afirmó.

Además, precisó que desde la comisión que preside se encuentra elaborando una serie de medidas destinadas a mejorar el tránsito en la capital provincial. "Esto se lo vamos a pasar a la Legislatura, pero el resto de las acciones las vamos a llevar adelante nosotros", concluyó.

Según un relevamiento publicado por La Voz a principios de octubre, 11 personas murieron en siniestros viales ocurridos durante los primeros nueve meses de 2026 en esa arteria.

Informe de Agustina Vivanco.