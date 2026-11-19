FOTO: Acciones en el Congreso y en todo el país por la prevención del abuso sexual infantil

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – Este jueves por la tarde, organizaciones sociales llevan a cabo múltiples acciones en el Congreso Nacional y en todo el país para combatir la violencia sexual en niños y adolescentes, bajo el lema "las infancias no mienten, los abusadores sí".

La convocatoria está programada para este jueves 19 de noviembre a las 16.30hs., coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños y Adolescentes. Se espera una masiva participación en la Plaza Congreso y en otras localidades del país para exigir el fin de las violencias sexuales que sufren los menores.

Además, se busca visibilizar y rechazar un proyecto de ley denominado "falsas denuncias", argumentando que esta iniciativa actúa como una "mordaza para amedrentar a las personas adultas protectoras, madres y profesionales".

Según datos de la línea 137, en la última década se ha registrado un incremento constante en los casos de violencia sexual en menores, con un alarmante aumento del 91% en solo cinco años, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

En la actualidad, se estima que en Argentina cerca de 2.000.000 de niños y niñas son víctimas de violencia sexual, de acuerdo con proyecciones realizadas por la Red por la Infancia y divulgadas por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI).