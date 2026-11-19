Acciones en el Congreso y en todo el país por la prevención del abuso sexual infantil
Este jueves, diversas organizaciones se movilizan en el país por el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños y Adolescentes, reclamando justicia y protección para los menores.
FOTO: Acciones en el Congreso y en todo el país por la prevención del abuso sexual infantil
Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – Este jueves por la tarde, organizaciones sociales llevan a cabo múltiples acciones en el Congreso Nacional y en todo el país para combatir la violencia sexual en niños y adolescentes, bajo el lema "las infancias no mienten, los abusadores sí".
La convocatoria está programada para este jueves 19 de noviembre a las 16.30hs., coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños y Adolescentes. Se espera una masiva participación en la Plaza Congreso y en otras localidades del país para exigir el fin de las violencias sexuales que sufren los menores.
Además, se busca visibilizar y rechazar un proyecto de ley denominado "falsas denuncias", argumentando que esta iniciativa actúa como una "mordaza para amedrentar a las personas adultas protectoras, madres y profesionales".
Según datos de la línea 137, en la última década se ha registrado un incremento constante en los casos de violencia sexual en menores, con un alarmante aumento del 91% en solo cinco años, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.
En la actualidad, se estima que en Argentina cerca de 2.000.000 de niños y niñas son víctimas de violencia sexual, de acuerdo con proyecciones realizadas por la Red por la Infancia y divulgadas por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI).
Lectura rápida
¿Qué acciones se realizan?
Movilizaciones en el Congreso y en todo el país contra la violencia sexual en niños y adolescentes.
¿Cuándo se lleva a cabo?
Este jueves 19 de noviembre a las 16.30hs.
¿Cuál es el lema de la campaña?
"Las infancias no mienten, los abusadores sí".
¿Qué se busca visibilizar?
El rechazo al proyecto de ley "falsas denuncias" que afecta a adultos protectores.
¿Cuántos niños son víctimas de violencia sexual en Argentina?
Se estima que hay cerca de 2.000.000 de víctimas en el país.
[Fuente: Noticias Argentinas]