FOTO: Clima en el AMBA para el fin de semana largo: lluvias y mejora gradual

Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- Con la llegada de un nuevo fin de semana largo que abarcará desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre, el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta con un panorama dividido en dos fases.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio del descanso estará marcado por lluvias y tormentas, aunque las condiciones mejorarán de manera progresiva a partir del sábado.

Pronóstico del viernes: cuándo se prevén las lluvias

El viernes se anticipa como la jornada más inestable, aunque las precipitaciones no comenzarán desde el inicio del día. Se espera que el agua llegue durante la mañana con chaparrones aislados, presentando una probabilidad de hasta el 40%, mientras que la temperatura ascenderá levemente hasta los 23°C.

El momento más complicado se registrará por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará al 70% debido al desarrollo de tormentas, con una máxima de 26°C. Hacia la noche, la intensidad de las lluvias disminuirá y se podrán registrar nuevos chaparrones (con una probabilidad de hasta el 40%), mientras que la temperatura descenderá nuevamente a 19°C.

Mejora del tiempo: pronóstico extendido

Sábado 21 de noviembre: Se prevé un día con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 27°C.

Domingo 22 de noviembre: Continuará el clima estable con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se espera una mínima de 18°C y una máxima de 26°C.

Lunes 23 de noviembre: El último día del fin de semana largo será el más caluroso, con una temperatura máxima de 28°C después de una mañana fresca de 17°C.