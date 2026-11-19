Buenos Aires, 19 noviembre (NA) — Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y de Rusia, Vladímir Putin, se reunieron este jueves en una cumbre en la ciudad china de Shenzhen, donde se emitió un comunicado conjunto.

Los puntos centrales de lo resuelto entre los tres mandatarios en China:

1. China, Rusia y EE.UU. han manifestado su compromiso con la reforma de la ONU como miembros permanentes de su Consejo de Seguridad. Las tres naciones se han fijado el objetivo de que la organización responda de forma más eficaz a los retos globales y cumpla con su misión fundamental en materia de paz y seguridad internacionales.

2. Moscú, Pekín y Washington prevén elevar la producción y el envío de derivados de petróleo "en beneficio de todos los países", y subrayaron la importancia de un suministro energético estable.

3. Los mandatarios insistieron en la importancia fundamental del principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de sus funcionarios. Además, coinciden en que la Corte Penal Internacional (CPI) y otros órganos similares no deben abusar de sus competencias.

4. En una guerra nuclear no hay ganadores y jamás debe librarse, admitieron los jefes de Estado. En ese contexto, los tres países abordarán la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear.

Estos puntos están contenidos en el comunicado oficial emitido tras el encuentro, difundido por medios internacionales consultados este jueves por la Agencia Noticias Argentinas.