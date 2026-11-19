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El sorteo número 41413 del juego La Previa se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8416, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8416

2° 3305

3° 4052

4° 9513

5° 1374

6° 4953

7° 0033

8° 6624

9° 4040

10° 6868

11° 9191

12° 7413

13° 4777

14° 0747

15° 4859

16° 8441

17° 2397

18° 0215

19° 7497

20° 1376