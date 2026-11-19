La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 19 de noviembre.
El sorteo número 41413 de La Previa se realizó el jueves 19 de noviembre a las 10:15, con el número a la cabeza 8416, que representa a A primera (Anillo). Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41413 del juego La Previa se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8416, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8416
2° 3305
3° 4052
4° 9513
5° 1374
6° 4953
7° 0033
8° 6624
9° 4040
10° 6868
11° 9191
12° 7413
13° 4777
14° 0747
15° 4859
16° 8441
17° 2397
18° 0215
19° 7497
20° 1376
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41413 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 19 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8416.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Anillo).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron 20 números ganadores, comenzando con 8416.