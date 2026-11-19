En el panorama económico argentino, el tipo de cambio juega un papel crucial en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este jueves 19 de noviembre, las cotizaciones del dólar presentan significativas diferencias que impactan de manera directa en las decisiones financieras de los argentinos.

La cotización oficial del dólar se establece en $1.530 para la compra y $1.580 para la venta. Este valor es el que rige para las operaciones realizadas a través de entidades bancarias y permite acceder a divisas para viajes, compras en el exterior y otros pagos.

Por otro lado, el dólar blue, que se compra y vende en el mercado paralelo, cotiza a $1.610 para la compra y $1.630 para la venta. Este tipo de cambio refleja la demanda y la oferta del mercado informal, que a menudo difiere de la oficial por la falta de acceso a divisas y la incertidumbre económica.

Adicionalmente, en otras modalidades, el dólar bolsa (operado a través de títulos públicos) se ubica en $1.620.9 de compra y $1.628.8 de venta. Mientras que el dólar contado con liquidación, que permite transferir capitales al exterior, está cotizando a $1.721.1 para la compra y $1.724.1 para la venta. Esto indica un marcado aumento en comparación con días anteriores y resalta la dinámica del mercado financiero.

En el segmento cripto, las cotizaciones son también relevantes, con un dólar cripto a $1.714.23 en la compra y $1.718.47 en la venta. Cabe destacar que las transacciones con criptoactivos están en auge, aunque también son objeto de regulación y monitoreo por parte del gobierno.

El dólar para tarjeta, que se utiliza para gastos en el exterior, presenta un costo aún más elevado, llegando a $1.989 para la compra y $2.054 para la venta. Esto representa un sobrecosto considerable para quienes planean salir del país o realizar compras en moneda extranjera.

Estos valores reflejan no solo un problema local, sino también los efectos de factores globales como la inflación, decisiones políticas y cambios en la economía internacional. El impacto de estas cifras en la economía cotidiana es innegable, ya que afectan desde el costo de los productos importados hasta los precios de bienes y servicios locales.

Es fundamental que los argentinos se mantengan informados y comprendan el contexto detrás de estos números, ya que cada elección económica puede repercutir en su calidad de vida.