FOTO: Detienen a la esposa de Bertulazzi por su posible complicidad en la fuga del terrorista

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – La Policía Federal llevó a cabo la detención de Betina Erika Köpcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el terrorista italiano que permanece prófugo de la Justicia. La acción se fundamenta en elementos que sugieren que tenía conocimiento previo y detallado del plan de escape.

El operativo se realizó el miércoles por parte del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, bajo la dirección del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, presidido por la jueza María Servini. La detención se produjo tras el surgimiento de nuevas pruebas que vinculan a Köpcke con la planificación de la fuga.

La investigación reveló que Köpcke contaba con información específica sobre el plan de escape de Bertulazzi. Este hallazgo se apoya en el análisis forense de un celular encontrado en una mochila negra que el prófugo dejó atrás al momento de su evasión, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Entre los elementos recuperados, se encontraron fotografías de octubre de 2025 que muestran a Köpcke frente al portón del inmueble de la calle Bolívar, el mismo lugar por donde se concretó la fuga. También se identificaron imágenes de las cuerdas que estaban junto al balcón utilizado como vía de escape, tomadas varios meses antes del hecho.

Con base en estas evidencias, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de Köpcke, de 77 años, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, donde fue localizada y detenida.

Durante el operativo, los investigadores aseguraron la incautación de un celular, tres dispositivos de almacenamiento USB, documentación médica relacionada con el prófugo y varios recortes periodísticos sobre su fuga. Todos estos elementos serán incorporados a la causa judicial.

Por orden de la jueza Servini, Köpcke quedó detenida en carácter de incomunicada y será trasladada a la sede judicial para prestar declaración indagatoria este jueves.

La causa sigue bajo investigación, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, liderada por María Alejandra Mangano, mientras continúan las diligencias para esclarecer las responsabilidades en la evasión de Bertulazzi.