FOTO: Daniel Passarella es investigado por administración fraudulenta cuando fue presidente de River.

El ex presidente de River Daniel Alberto Passarella será sometido a juicio oral junto a otros 30 acusados por presunta administración fraudulenta, operaciones económicas irregulares e instigación a la creación de grupos violentos durante su gestión en el club de Núñez entre 2009 y 2013.

El ex defensor está implicado en una causa que investiga delitos como la reventa de entradas, desvíos de fondos, defraudaciones múltiples, maniobras irregulares en los pases de futbolistas y vínculos con miembros de la barra brava, quienes también enfrentan acusaciones.

La justicia tiene bajo la lupa a Passarella, a Diego Turnes (su entonces vicepresidente en River), a otros ex dirigentes, efectivos policiales y miembros de la barra. Los delitos mencionados podrían acarrear penas de hasta 12 años de prisión.

Según las investigaciones, durante su mandato se habrían revendido un promedio de 1500 entradas por partido de manera ilegal. Todas las acusaciones impactan negativamente en el club, especialmente por el daño económico que se habría ocasionado en ese período.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 ha fijado el inicio del debate oral y público para el 15 de febrero de 2027, justo antes de que la causa prescriba. La denuncia original fue presentada en 2012 y la investigación estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli.