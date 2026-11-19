FOTO: Revelan que la Unión Europea fue víctima de ciberataque potenciado con inteligencia artificial

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea fue objeto de un ciberataque que se llevó a cabo en octubre, utilizando inteligencia artificial como herramienta principal, según informó un portavoz del bloque el miércoles.

La fuente no proporcionó detalles adicionales sobre el origen del ataque ni sobre los responsables del mismo. Este es el primer incidente reportado por la agrupación de 27 naciones que involucra un ciberataque potenciado por IA.

"Las herramientas asistidas por IA pueden ser empleadas y, en particular, mal utilizadas para identificar vulnerabilidades", declaró Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, que actúa como el órgano ejecutivo de la Unión Europea. "Podemos confirmar que esto se realizó utilizando herramientas de IA", añadió Regnier. "Hemos observado un aumento en los ciberataques a nivel global recientemente y, evidentemente, nadie está a salvo de esta situación".

El ataque fue detectado por primera vez el 22 de octubre, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación y a implementar "medidas preventivas". "Desactivamos temporalmente varias aplicaciones, y desde entonces, la mayoría han sido restauradas", comentó.

La investigación sigue en curso y, hasta el momento, "no hemos encontrado evidencia de una filtración de datos que comprometa al personal de la comisión en su conjunto", afirmó Regnier.