En la previa del Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto sorprendió al revelar uno de sus grandes anhelos fuera de la Fórmula 1: correr el Rally Dakar, una meta que lo acompañaba desde la infancia antes de volcarse de lleno a los monopostos y que incluso imagina afrontar sobre una moto.

Consultado a raíz del anuncio de que Fernando Alonso volverá a disputar la exigente competencia, el piloto argentino no dudó en manifestar su entusiasmo. "Sí, me encantaría. Es una de las cosas que siempre quise de chiquito, antes de meterme en el mundo de la Fórmula 1, el Dakar era como mi sueño. Así que sí, es algo que cuando sea grande me encantaría hacerlo", aseguró.

Colapinto profundizó sobre la modalidad en la que le gustaría participar y destacó la exigencia física y técnica de la prueba, con un reconocimiento especial para los representantes argentinos Kevin y Luciano Benavides:

El desafío en dos ruedas: "Si aprendiera a andar en moto, me encantaría hacerlo en moto. En auto también, pasa que en auto siento que es un poco menos extremo, pero igualmente es súper extremo, es una locura".

Admiración por los referentes: "En moto siento que es un poco más individual y obviamente depende mucho más de vos también, y admiro muchísimo a los Benavides, a todos los chicos que lo hacen en moto. La verdad que es algo increíble de ver".

Un plan a futuro: aclaró que recién podría encararlo "dentro de muchos años", cuando "no importe si me lesiono o no", aunque sea para aprender y probar "algo muy amateur".

Las claves para el GP de Las Vegas y el estreno de un turbo nuevo

De cara a la recta final de la temporada en el circuito callejero estadounidense, Colapinto se mostró conforme con el cierre del año y destacó que se trata de una fecha atípica respecto de todo lo aprendido durante el calendario, lo que abre oportunidades si logran interpretar mejor las condiciones que sus rivales.

Entre los puntos técnicos y deportivos del fin de semana, el argentino subrayó:

Estreno mecánico: celebró la incorporación de un turbo nuevo, señalando que, si bien aporta una ganancia de rendimiento pequeña, suma en la dirección buscada por el equipo.

Rectas largas vs. el frío: confió en el buen comportamiento aerodinámico y la velocidad final que mostraron durante el año en rectas largas, aunque advirtió que el principal reto será gestionar el frío extremo para meter temperatura en los neumáticos en clasificación y evitar el graining en carrera, fenómeno provocado por el contraste térmico que perjudica el ritmo y el downforce.

Su mirada sobre el trazado: admitió que prefiere los circuitos "Old School" como Spa-Francorchamps, Silverstone o Zandvoort, donde se exprime al máximo un Fórmula 1, aunque valoró el atractivo del show nocturno de Las Vegas para los fanáticos.

Cábala, el Superclásico y el apoyo a Boca

Sobre el cierre, Colapinto también se refirió al presente futbolístico de Boca Juniors, que volvió a alcanzar una instancia decisiva, y confesó que mantiene su cábala de no mirar los partidos.

Recordó que no vio el último Superclásico ante River porque coincidió con la carrera en México y se enteró del triunfo durante una bandera roja, lo que le sirvió como envión anímico para la relargada. En cambio, contó que en Brasil siguió la definición junto a Biza (Bizarrap) tras la clasificación. "Está siendo un gran momento para Boquita y ojalá que siga así. Hay que seguir luchando, pero vamos a seguir haciendo fuerza", cerró.

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