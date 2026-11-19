Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, concretaron este jueves una cumbre en la ciudad china de Shenzhen, ubicada en el sudeste del país asiático.

El cónclave tuvo como principal foco el debate sobre el desarme nuclear, la guerra entre Ucrania y Rusia y las tensiones diplomáticas.

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