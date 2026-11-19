Desarme nuclear y guerra en Ucrania: las claves de la cumbre entre Trump, Xi Jinping y Putin
En un encuentro inédito en la ciudad de Shenzhen, los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia debatieron este jueves sobre los principales conflictos globales y el futuro de las relaciones diplomáticas.
FOTO: Trump, Xi Jinping y Putin se reunieron en China.
Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, concretaron este jueves una cumbre en la ciudad china de Shenzhen, ubicada en el sudeste del país asiático.
El cónclave tuvo como principal foco el debate sobre el desarme nuclear, la guerra entre Ucrania y Rusia y las tensiones diplomáticas.
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¿Qué se discutió en la cumbre?
Se debatió sobre el desarme nuclear, la guerra entre Ucrania y Rusia, y las tensiones diplomáticas.
¿Dónde tuvo lugar el encuentro?
La cumbre se realizó en Shenzhen, una ciudad del sudeste de China.
¿Quiénes participaron en la cumbre?
Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin fueron los principales mandatarios presentes.
¿Cuánto duró la reunión?
El encuentro tuvo una duración de una hora y media.
¿En qué contexto se realizó la cumbre?
La reunión se enmarcó dentro del foro de la APEC.
[Fuente: Noticias Argentinas]