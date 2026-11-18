Nicolás Dujovne, el ministro de Economía

¿Por qué la economía argentina se encuentra desacelerada y qué perspectivas existen de cara al año electoral?

La economía no está paralizada, aunque crece por debajo de las proyecciones iniciales, previéndose un cierre de año con un incremento de entre el 0,5% y el 0,7%. Este fenómeno de desaceleración es común en la región; por ejemplo, Chile esperaba crecer al 2,3% y lo hará cerca del 0,8%. En Argentina inciden factores coyunturales y estructurales. En lo coyuntural, las paritarias se negociaron esperando una inflación del 20%, pero la tasa anual alcanzó el 30%, lo que provocó una caída del salario real durante la primera mitad del año. Ese deterioro se frenó hacia mediados de año y los salarios reales comenzaron a recuperarse levemente. La aceleración inflacionaria derivó de la depreciación cambiaria del segundo semestre del año pasado y del shock en los precios de la energía. En adelante, con la estabilización de los salarios reales y la disminución de la morosidad crediticia, la economía muestra margen para crecer levemente. En lo estructural, nos encontramos ante la economía más abierta desde la década de 1990, lo que presiona los márgenes del sector privado. Las empresas deben reconvertirse e identificar sectores rentables, pero enfrentan la falta de financiamiento debido a un mercado de capitales local reducido, debiendo recurrir a su propio flujo de caja para invertir. Por ello, la recuperación será gradual, aunque el rumbo es el correcto.

¿Cuánto perjudica a la gestión que el Presidente y el ministro Caputo hayan fijado metas de inflación y crecimiento que finalmente no se cumplieron?

Desde la gestión pública es necesario actuar con extrema cautela respecto a qué se promete y en qué plazos se compromete. Los pronósticos no concretados se convierten en insumo para la crítica política de la oposición, que busca argumentar un fracaso y debilitar al Ejecutivo. Sin embargo, en términos estrictamente económicos, esos errores de proyección no explican la debilidad de la actividad. La economía no crece con vigor porque atraviesa una transformación estructural profunda donde la inversión no se recupera de manera inmediata. Procesos similares ocurrieron en experiencias internacionales como la posguerra en Japón o la transición posterior a la caída del comunismo en Rusia, donde la recomposición de la inversión requirió tiempo para identificar sectores competitivos y consolidar financiamiento.

¿Qué peso tiene el contexto internacional frente al factor político local en el desempeño de la economía?

En el plano internacional, Argentina se está consolidando como exportador neto de energía. Durante los conflictos en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, se observó una clara diferenciación: las monedas de los países importadores netos se depreciaron, mientras que las de los exportadores netos permanecieron estables. El país mantuvo un tipo de cambio estable por su condición exportadora, la cual proyecta pasar de un millón de barriles diarios equivalentes de petróleo a dos millones en un plazo de seis a siete años, imitando el proceso registrado en Brasil entre 2012 y 2020. No obstante, el impacto inicial de la suba internacional de combustibles es dispar: perjudica de inmediato el consumo doméstico y beneficia en una etapa posterior a la inversión productiva, resultando en un efecto neto inicial moderador del crecimiento. Por su parte, el factor político local ejerce una fuerte influencia debido al carácter marcadamente binario de los procesos electorales en Argentina. A diferencia de lo que sucede en Uruguay, Brasil, Chile o Perú —donde las alternancias entre centroizquierda y centroderecha preservan un núcleo de coincidencias macroeconómicas—, en Argentina el cambio de gobierno suele significar pasar de la integración global y el pago de deudas a esquemas de reestructuración, cierre del comercio exterior con permisos de importación como las SIRAs e incremento de la base monetaria. El temor a la reaparición del populismo genera elevada incertidumbre, lo que se refleja en los mercados: el bono soberano Bonar 2027 rinde un 14% anual, mientras que el Bonar 2028 rinde un 28%. Los inversores exigen el doble de tasa únicamente para cubrir el riesgo de la incertidumbre electoral.

En el marco del programa de reestructuración económica, ¿cuándo estima que la economía dará la vuelta para salir de la fase recesiva e iniciar un ciclo de expansión?

El determinante fundamental de la inversión es el costo del capital. Actualmente, la deuda argentina rinde entre un 14% y un 15% anual debido a la calificación crediticia y al nivel del riesgo país. Países comparables con calificación B- presentan un riesgo país promedio de 330 puntos básicos y emiten deuda al 8% anual, a pesar de registrar indicadores fiscales más débiles que los de Argentina. Hoy el país cuenta con equilibrio fiscal y una deuda neta con el sector privado de 40 puntos del producto interno bruto. De despejarse el riesgo político, el rendimiento de los activos argentinos debería converger hacia los niveles de la región, lo que provocaría una fuerte reducción del costo del capital. Ello aceleraría significativamente la inversión privada y el crédito hipotecario. Por consiguiente, de no imponerse las opciones populistas en los próximos comicios, la economía argentina iniciará una aceleración sustancial de su crecimiento a partir del 2028.

Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte

Córdoba ha mantenido históricamente una clara convicción antipopulista respaldando opciones de cambio. De cara a los próximos procesos electorales, ¿considera que esa convicción se extiende hoy al resto del país?

Es difícil predecir con exactitud dónde se ubicará el electorado en todo el país, pero hoy se percibe una dinámica diferente. Ese empuje que antes se veía principalmente en Córdoba, ahora se observa en provincias como Neuquén, Río Negro, Jujuy o Catamarca. En esos lugares se están registrando inversiones multimillonarias y una transformación profunda ligada a la energía y la minería. No se trata solo de la extracción primaria, sino de procesos de transformación química y desarrollo industrial a miles de metros de altura que generan empleo directo e indirecto, impulsando la metalmecánica y transformando la matriz productiva argentina.

¿Esta transformación de los escenarios económicos provinciales está impulsando también un cambio en el discurso de gobernadores tradicionalmente asociados al populismo?

Coincido totalmente. Recuerde lo que ocurrió antes de las PASO de 2019 en San Juan: hablé con el entonces gobernador Sergio Uñac sobre los riesgos que corrían las obras del aeropuerto, la ruta 40 y la revolución de los aviones si cambiaba el rumbo político. Al ganar la oposición en las PASO, las aerolíneas Low Cost fueron perseguidas y la empresa LATAM tuvo que irse del país en 2020 por la presión sindical y política. Hoy la conversación con esos gobernadores es distinta porque lo que era un potencial ya es una realidad concreta de empleo e inversión en sus provincias. Ese impacto garantiza que herramientas como el RIGI no puedan ser eliminadas, porque no habría votos para hacerlo. Volver atrás será mucho más difícil y una parte significativa de la dirigencia no acompañaría un retroceso, aunque el riesgo electoral de que regresen políticas populistas sigue existiendo y sería una catástrofe.

Frente a la polarización entre el oficialismo libertario y el populismo kirchnerista, ¿qué alternativa existe en el escenario político?

Más que dos polos políticos, veo dos modelos de país en juego. Por un lado, una visión basada en una economía integrada al mundo, con responsabilidad fiscal, desregulación y confianza en la inversión privada como motor de desarrollo, similar a lo sucedido en Australia, Chile o Irlanda. Por otro lado, existe una mirada retrógrada de la economía. Estos dos modelos trascienden la pertenencia a partidos políticos específicos; por ello, aunque La Libertad Avanza y el PRO sean espacios distintos, hemos coincidido y acompañado de manera conjunta esta visión de país.

De cara al futuro electoral y a la relación con el gobierno nacional, ¿cuál ha sido y cuál será el rol del PRO dentro de este proceso de transformación?

Lo inédito en la política argentina es que un partido opositor con gobernadores, intendentes y legisladores propios apoyó sin especulación alguna todas las medidas que consideró correctas para el país, como la defensa de las aerolíneas Low Cost o las desregulaciones. Pusimos el cuerpo y defendimos nuestras convicciones por encima de conveniencias electorales. De cara a las elecciones, mantendremos nuestra identidad y nunca jugaremos con fuego para propiciar el retorno del kirchnerismo. El gobierno tiene sus responsabilidades y nosotros mantendremos una postura transparente e independiente, apoyando lo correcto y criticando lo que sea necesario mejorar.

¿Qué se necesita en la Argentina para que los procesos electorales dejen de ser tan binarios y garanticen la estabilidad económica más allá de los cambios de gobierno?

El acceso al crédito, la inversión privada y la financiación de viviendas o automóviles se consolidarán cuando exista la certeza de al menos ocho años continuados de un mismo rumbo económico. Tuvimos cuatro años de Mauricio Macri, cuatro años del gobierno de Alberto Fernández con destrucción de valor e incremento de la pobreza, y ahora atravesamos la gestión de Javier Milei. Si se logran consolidar ocho años en un mismo sentido y un porcentaje de la oposición comprende que ciertas reglas de juego macroeconómicas son intocables, el país dará un avance enorme. La opinión pública ha corrido el límite de la discusión y hoy la sociedad comprende que la prosperidad no se logra de manera mágica, sino con esfuerzo y reglas claras.

Entrevistas de Sergio Suppo.