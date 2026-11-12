Al menos dos muertos y múltiples heridos tras el colapso de un edificio en Brooklyn

Al menos dos muertos y otros 17 heridos, entre ellas niños, fueron víctimas del derrumbe de un edificio de tres plantas en el barrio de Flatbush, Brooklyn. Seis fueron trasladados a hospitales con lesiones de gravedad y cuatro de ellas se encuentran en estado crítico.

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, colapsó mientras había varios residentes en su interior. Un oficial del Cuerpo de Bomberos indicó a CNN que al menos una de las personas heridas se encuentra atrapada bajo los escombros. La misma fuente también señaló que cuatro de los heridos presentan lesiones graves.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del derrumbe. El edificio se hallaba junto a una zona en obras de construcción.

El alcalde Zohran Mamdani utilizó sus redes sociales para expresar: "Les pido, que mientras continúan las operaciones de emergencia, tengamos presentes en nuestros corazones a los vecinos y a los integrantes de esta comunidad". También solicitó a los neoyorquinos que expresen su solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

Esta tragedia en Brooklyn se suma a otra ocurrida la semana pasada, cuando un incendio en una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park dejó un saldo de seis muertos y nueve heridos.