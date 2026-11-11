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Definieron los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Los partidos se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. Vélez y Belgrano abrirán la fase de octavos de final.

11/11/2026 | 20:31Redacción Cadena 3

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El trofeo de la Liga Profesional. Foto: archivo.

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La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de los octavos de final del Torneo Clausura Mercado Libre. Los partidos se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre, a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir el empate, se definirán por penales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta es la agenda completa:

Viernes 20 de noviembre

20.00 | Vélez vs. Belgrano (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15.00 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium)

17.00 | Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

16.00 | Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

19.00 | River vs. Lanús (TNT Sports)

22.00 | Instituto vs. Huracán (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17.00 | Gimnasia La Plata vs. Newell’s (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21.00 | Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

Los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final en la pelea por el título del Clausura.

Lectura rápida

¿Qué se confirmó? La programación de los octavos de final del Torneo Clausura Mercado Libre.

¿Quién lo confirmó? La Liga Profesional de Fútbol.

¿Cuándo se disputarán los partidos? Entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

¿Dónde se jugarán los partidos? En el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas.

¿Cómo se definirá un empate? Con un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir el empate, por penales.

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