Brasil gana terreno entre los rosarinos: crecieron hasta un 30% las consultas por vacaciones

Las consultas de rosarinos por destinos turísticos en Brasil aumentaron entre un 20% y un 30% de cara a las próximas vacaciones. La devaluación de la moneda brasileña y el menor costo de vida en ese país impulsan el interés de quienes comienzan a organizar sus viajes.

Trinidad Iglesias, de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes, explicó que el movimiento de consultas creció, aunque aclaró que los paquetes turísticos desde Argentina no bajaron de precio. “Lo que cambia es que el costo de vida va a estar un poco más accesible dada la devaluación”, señaló.

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???? CRECIERON HASTA UN 30% LAS CONSULTAS DE ROSARINOS PARA VACACIONAR EN BRASIL La devaluación del real y la posibilidad de encontrar un costo de vida más accesible impulsaron las consultas de rosarinos que ya comienzan a planificar sus vacaciones de verano en Brasil. ?? Cadena 3 https://t.co/gEXGLbiJgJ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 12, 2026

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La referente advirtió que algunos viajeros pueden sorprenderse al conocer los valores finales. “Mucha gente piensa que lo que bajó es el paquete desde acá y el paquete desde acá no bajó. Lo que bajó es allá, el destino”, precisó. También indicó que hay una amplia oferta de vuelos desde Rosario, tanto regulares como chárter, hacia distintos puntos de Brasil, entre ellos Florianópolis, Río de Janeiro, Búzios y Cabo Frío.

Por último, Iglesias planteó que el clima también será un factor a tener en cuenta al momento de elegir el destino. En ese sentido, mencionó la incidencia del fenómeno de El Niño y las lluvias previstas para la temporada. La posibilidad de atravesar varios días de mal tiempo puede influir especialmente en las familias que viajan con chicos y deben evaluar alternativas para sus vacaciones.

Informe de Fernando Carrafiello.