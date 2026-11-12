Facundo Nejamkis: "No creo que la visita del Papa transforme la convivencia política"

El politólogo y director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, analizó el impacto de la visita del papa León XIV a la Argentina y advirtió que la masiva movilización que generó no necesariamente se traducirá en un cambio inmediato de la política ni en una modificación de las prácticas de convivencia entre los argentinos. “No soy de los que piensan que por la dimensión gigantesca del evento eso decante después en un cambio, en una transformación, por lo menos inmediata”, sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Nejamkis consideró que la convocatoria tuvo componentes que exceden ampliamente la discusión partidaria y electoral. Si bien reconoció que existe un contraste entre algunos planteos de la Iglesia y los lineamientos del gobierno de Javier Milei, señaló que millones de personas no se movilizaron exclusivamente por razones políticas. “No creo que los que estaban en cada una de esas misas estén ahí en su condición de electores o de ciudadanos políticos. Me parece que hay un fenómeno que tiene que ver con lo espiritual”, explicó.

En ese sentido, puso especial atención en la participación de los jóvenes y vinculó esa búsqueda de referentes religiosos con las transformaciones de la época. Para el analista, las nuevas generaciones atraviesan un contexto de incertidumbre y cambios profundos que exceden las disputas entre Milei, Axel Kicillof, Cristina Kirchner o Mauricio Macri. “Que los jóvenes se movilicen buscando un líder espiritual que les muestre un camino me parece que tiene que ver más con el momento histórico que con la crisis económica o política”, afirmó.

Al analizar si existe un renacer del catolicismo en el país, Nejamkis sostuvo que la Argentina continúa siendo predominantemente católica, aunque reconoció que las estadísticas muestran una disminución de quienes se identifican con esa religión. A su entender, la visita papal permitió reunir y hacer visible una comunidad que habitualmente desarrolla sus actividades en parroquias, colegios, capillas y otras instituciones. “La presencia del Papa lo que te hace es poner en acto todo ese volumen, todo ese poderío”, describió, aunque aclaró que después del acontecimiento la vida religiosa vuelve a sus dinámicas habituales.

El politólogo también relacionó el acercamiento de algunos jóvenes a expresiones religiosas más tradicionales con la multiplicación de opciones que ofrece la sociedad actual. Como ejemplo, comparó las posibilidades de elección de su generación con las que existen hoy en materia de estudios, profesiones y proyectos de vida. “Ese menú diez veces más amplio, como cuando vas a un restaurante y luego de haber tres platos tenés 50 que no sabés qué elegir, genera mucha angustia”, explicó. Según su mirada, algunas personas encuentran en la religión certezas que no hallan en el mundo contemporáneo.

Consultado sobre el efecto del mensaje papal en una sociedad atravesada por las redes sociales y los algoritmos que suelen premiar la confrontación, Nejamkis destacó la capacidad de un liderazgo global para instalar otros temas y discursos. Señaló que durante esos días las imágenes del Papa dominaron la conversación pública y que el amor apareció entre las palabras más presentes en sus mensajes. Sin embargo, advirtió que esa influencia no garantiza un cambio de comportamiento: “No es que eso cambia necesariamente el día después, entonces todos nos hacemos amorosos”.

Como ejemplo, mencionó la problemática de las personas con discapacidad y sostuvo que la emoción que puede despertar un mensaje religioso no siempre se traduce en un compromiso sostenido. Una persona puede conmoverse frente a una situación y luego realizar una donación puntual, pero eso no implica necesariamente una transformación profunda de sus actitudes. “Hay una expectativa a veces desmedida en que los argentinos cambiamos y después de esto nos convertimos, vamos todos de la mano por la calle y nos solidarizamos con todo”, planteó.

Durante la entrevista, también comparó la movilización por la visita papal con los festejos del Bicentenario de 2010. Nejamkis consideró que se trata de fenómenos diferentes: mientras aquella celebración estuvo vinculada con una dinámica política y social propia de la Argentina, la convocatoria religiosa tiene dimensiones más profundas y globales. Además, recordó que el Bicentenario coincidió con un período de crecimiento económico cercano al 8 o 9 por ciento, un contexto que, a su entender, también contribuyó a explicar aquel clima colectivo.

Al referirse al posible impacto político del mensaje de León XIV, el director de Opina Argentina reconoció que algunos de sus planteos pueden entrar en tensión con el paradigma libertario. En particular, señaló que la propuesta dirigida a los jóvenes y las ideas expresadas por el Pontífice no parecen coincidir con algunos de los principales lineamientos del oficialismo. “No me imagino que un discurso como el que fue estableciendo el Papa León permita una unidad en torno al discurso, el tono y los principales lineamientos del gobierno de Milei”, evaluó.

Nejamkis también observó una disputa de fondo entre el posicionamiento de la Iglesia y el de algunos de los principales aliados geopolíticos del gobierno argentino. Sostuvo que el Papa es un actor global de una dimensión diferente y que la institución religiosa mantiene una mirada que, en determinados aspectos, entra en contradicción con las posiciones internacionales del oficialismo. “Hay una tensión en términos de paradigma, de dónde se posiciona la Iglesia, sus últimos liderazgos, el papa Francisco y ahora León”, explicó.

En paralelo, analizó la incorporación de referencias religiosas y espirituales al discurso de Milei, quien construyó parte de su identidad política alrededor de expresiones como “la fuerza del cielo” y mantiene vínculos con sectores evangélicos y con el judaísmo. Para Nejamkis, ese componente forma parte de una nueva espiritualidad que el Presidente conecta con la batalla cultural. Consideró que esa dimensión contribuyó a consolidar su liderazgo, aunque aclaró que todavía no está claro cómo se relacionará con el fenómeno que representa la visita papal.

Finalmente, el politólogo pidió cautela antes de establecer quiénes ganaron o perdieron políticamente con la presencia de León XIV. Consideró que el Gobierno no puede ser definido como derrotado por las diferencias entre el mensaje del Papa y algunas de sus políticas, pero tampoco como ganador por la dimensión religiosa de su propia narrativa. “No creo ni que el Gobierno sea un derrotado, pero tampoco diría que es un ganador”, concluyó. Y dejó una última advertencia para el análisis: “La Iglesia juega con plazos y tiempos distintos que la política”.

Entrevista de Hernán Funes.