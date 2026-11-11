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"Su pueblo amado": el Papa volvió a casa y una exmonaguilla palpitó el reencuentro en Perú

Alessandra Tafur, quien acompañó a Robert Prevost durante sus años de trabajo pastoral en Perú, contó en Cadena 3 cómo se prepara la comunidad para recibirlo, en un estado de gracia total.  

11/11/2026 | 18:31Redacción Cadena 3

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Fotos destacadas de la visita del papa León XIV a Perú, la última parada de su gira por Sudamérica

FOTO: Fotos destacadas de la visita del papa León XIV a Perú, la última parada de su gira por Sudamérica

Alexandra Tafur, quien fue monaguilla de Robert Prevost durante su paso por la comunidad peruana.

FOTO: Alexandra Tafur, quien fue monaguilla de Robert Prevost durante su paso por la comunidad peruana.

Alexandra Tafur, quien fue monaguilla de Robert Prevost durante su paso por la comunidad peruana.

FOTO: Alexandra Tafur, quien fue monaguilla de Robert Prevost durante su paso por la comunidad peruana.

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  1.

    Audio. Máxima expectativa en Perú por el Papa: habló una monaguilla que hoy busca reencontrarlo.

    El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

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El regreso del papa León XIV a Perú se vive con emoción, gratitud y expectativa entre quienes compartieron con él sus años de trabajo pastoral en el país. Una de ellas es Alessandra Tafur, quien fue monaguilla de Robert Prevost durante su paso por la comunidad peruana y cuya historia se hizo conocida tras su elección como pontífice.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Tafur contó cómo se prepara para viajar desde Trujillo hasta Chiclayo, donde participará de una reunión con los agustinos los días 13 y 14 de noviembre, con la esperanza de volver a encontrarse personalmente con quien fuera una figura cercana durante una etapa importante de su vida.

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“Voy a viajar mañana a Chiclayo. Hay bastantes personas que van a viajar de Trujillo para allá. Somos 5.000 personas que estamos viajando”, relató, dando cuenta de la movilización que genera la visita del Papa.

La expectativa atraviesa a toda la comunidad. Según explicó, la llegada de León XIV fue recibida con “mucha gratitud, devoción y alegría”, especialmente porque el pontífice regresa a un país que considera parte fundamental de su historia personal y religiosa.

“Todo Perú está emocionado porque va a volver a su país, a su pueblo que lo acogió desde el principio de este camino hacia Dios”, expresó Alessandra.

La visita también genera un movimiento importante en las ciudades vinculadas con la trayectoria del Papa. Tafur explicó que el Gobierno peruano impulsó los denominados caminos o rutas del Papa, un recorrido turístico que incluye Lima, Trujillo y Chiclayo. Además, se habilitaron museos con recuerdos y objetos relacionados con su paso por esas localidades.

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En uno de esos espacios también se encuentra una fotografía de Alessandra junto a Prevost, tomada durante su etapa en Trujillo. La imagen se difundió ampliamente en la televisión peruana y también llegó a los medios argentinos. Se trata de un recuerdo de su vínculo con quien, años después, se convertiría en el líder de la Iglesia católica.

Durante la entrevista, también recordó el trabajo que Prevost realizó en la comunidad, entre ellos la construcción del altar de una iglesia en Trujillo, que pudo concretarse mediante donaciones provenientes de su país y del extranjero.

Consultada sobre si observa cambios en la personalidad de León XIV desde que asumió el pontificado, Alexandra aseguró que conserva los rasgos que siempre lo caracterizaron: la humildad, la cercanía y la gratitud.

“Él, tal como lo ves, como se expresa, es así. Es humilde. Mirá el amor que tiene por Perú, que estando un poco delicado de salud ha querido venir”, señaló.

En ese sentido, destacó especialmente la decisión del Papa de regresar a los lugares donde desarrolló buena parte de su tarea pastoral, pese a las recomendaciones vinculadas con su estado de salud y su recuperación.

Para Alexandra, la visita representa mucho más que una actividad institucional o religiosa: es el reencuentro con alguien que dejó una huella profunda en la comunidad que lo recibió y acompañó durante años.

La conversación terminó con un mensaje de agradecimiento hacia los medios de comunicación por permitir que historias como la suya trasciendan las fronteras. “¿Quién iba a pensar que en el transcurso de mi vida me iba a comunicar desde Perú hasta Argentina?”, reflexionó.

Entrevista de Lucas Correa.

Lectura rápida

¿Quién es Alexandra Tafur? Es una monaguilla que trabajó con Robert Prevost y compartió su historia tras la elección del papa León XIV.

¿Cuándo viajará Tafur a Chiclayo? Ella viajará el 13 y 14 de noviembre para participar en una reunión con los agustinos.

¿Cuántas personas viajarán con ella? Se espera que 5.000 personas viajen desde Trujillo a Chiclayo.

¿Qué ha generado la visita del Papa en Perú? La visita ha provocado una gran movilización y una ruta turística impulsada por el Gobierno peruano.

¿Qué opina Tafur sobre el Papa? Ella destaca su humildad y amor por Perú, a pesar de su delicado estado de salud.

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