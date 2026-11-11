Taxistas en crisis en Rosario: "Más o menos tarifa, si no hay trabajo es lo mismo"

La posibilidad de un nuevo aumento en la tarifa de taxis de Rosario empieza a tomar forma. La Cámara de Titulares (Catiltar) presentó un pedido formal para actualizar la bajada de bandera y la ficha cada 100 metros, y la iniciativa cuenta con el respaldo de los peones del sector. El tema podría tener novedades en los próximos días en el Concejo Municipal, aunque todavía debe atravesar las tratativas correspondientes.

El último aumento fue en marzo y desde entonces el costo operativo no dejó de subir. A eso se suma la reciente aprobación del proyecto de aplicaciones, que seguirán funcionando con tarifas flexibles —sin mínimos ni máximos—, lo que deja al taxi en desventaja.

Horacio Yanotti, referente del Sindicato de Peones de Taxis explicó en Cadena 3 Rosario: "La tarifa es menester de la Cámara de Titulares. Nosotros vamos a apoyar este pedido porque la actividad tiene un costo operativo bastante importante, hay inflación y hace ya casi un año que no aumenta". Y agregó: "Sabemos que la situación socioeconómica del país está muy difícil, pero sería una bocanada de aire fresco tener actualizada la tarifa".

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Sobre las aplicaciones, fue crítico: "Hace mucho tiempo que estamos en contra porque sabemos que esto es trabajo negro. No lo vemos bien, pero algo había que hacer. No se podía seguir trabajando en forma clandestina, eso generaba multas y problemas en la calle".

Según la información que maneja el sindicato de peones, el aumento rondaría el 20%, tanto en la bajada de bandera como en la ficha, en la diaria y en la nocturna, acompañando la inflación de los últimos seis meses.

En la calle, la sensación es ambigua. Un chofer consultado señaló que el viaje promedio ronda los 5.000 pesos y que la bajada de bandera está en torno a los 2.700: "Ya no alcanza mucho para cubrir los costos".

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Otro fue más duro: "Demasiado tranquilo. Está detonado esto. No vamos más", y apuntó contra el municipio por habilitar "aplicaciones ilegales" que "han destruido el sistema de taxis".

Un tercero reconoció que el aumento es necesario, aunque pueda golpear al principio: "Cada vez que te vienen las facturas de luz, gas o combustible, te das cuenta de que estamos trabajando por muy poco". Y reveló: "Pagamos casi 300.000 pesos por semana de frecuencia de radio, que es la cuota de un cero kilómetro".

Entrevista de Lucas Correa.