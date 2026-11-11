Omar Larrosa, conmovido por la muerte de Babington: "Era una excelente persona y un gran jugador"

El fútbol argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Babington este miércoles a los 77 años. Omar Larrosa, quien compartió muchos momentos con Babington, recordó su carácter humano y su legado en el campo de juego.

"Era amigable, un tipo positivo, siempre con ganas de reír y compartir anécdotas", describió el excompañero del "Inglés" en diálogo con Cadena 3. Babington formó parte del icónico equipo del Huracán de 1973, siendo un jugador destacado. Larrosa destacó: "Era una persona admirable, sobre todo para el hincha del globo".

Larrosa contó que la última vez que lo vio fue en septiembre, un mes y medio atrás, en un almuerzo-asado por el aniversario del plantel campeón de 1973, en la casa de uno de los integrantes, el “Turquito”. “Estaba muy bien, siempre haciendo deporte, hasta jugando al fútbol. Había tenido algunos inconvenientes, alguna operación de corazón, pero estaba muy bien de ánimo. Esto nos sorprendió realmente”, relató.

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Fútbol Un ícono de Huracán. Murió Carlos Babington "El Gringo", campeón con el recordado Huracán del 73, falleció a los 77 años. Su carrera abarcó etapas como jugador, DT y presidente del Globo, además de jugar el Mundial 1974 con la Selección. Perspectiva Buenos Aires

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Sobre la formación de aquel equipo histórico, Larrosa recordó que él llegó a Huracán en 1972, tras salir campeón con Boca en 1970, pasar por Pachuca (México) y Comunicaciones de Guatemala (donde también fue campeón). En 1973, con la llegada de René Houseman, Jorge Carrascosa y otros jugadores traídos por César Luis Menotti, el equipo se terminó de armar.

La relación con Babington, Miguel Brindisi y Houseman fue “buenísima”. Sobre el juego del “Inglés”, explicó: “Carlos jugaba por la izquierda, era zurdo, manejaba la pelota, tenía una pegada buenísima, metía unos cambios de frente bárbaros y con mucha precisión. También hacía goles de tiro libre y de media distancia. Generábamos el juego desde la izquierda”.

Los compañeros de Babington homenajearon no solo su carrera, sino también los momentos vividos juntos. "El día a día en el fútbol era importantísimo", remarcó Larrosa, quien asegura que Babington era una "excelente persona" con una técnica sobresaliente.

Respecto a la etapa posterior de Babington como técnico (ascendió dos veces a Huracán) y presidente, Larrosa dijo que no se habló del tema en el último encuentro: “Todos fueron recuerdos de los momentos vividos como jugadores”. Y cerró con una definición: “Compartimos momentos lindísimos, el día a día en el fútbol era importantísimo. Era una excelente persona y un gran jugador con una técnica especial. Lo vamos a tener siempre en la memoria”.

Entrevista de La Cadena del Gol.