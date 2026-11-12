Advierten que el consumo sigue frenado: "La gente necesita crédito para llegar a fin de mes"

La economista y CEO de Esmerald Capital, Elena Alonso, analizó el escenario económico argentino y planteó que el Gobierno podría estar empezando a modificar su estrategia monetaria para permitir que haya más pesos en circulación. Lo hizo al referirse a la última licitación del Tesoro, en la que, según explicó, se renovó aproximadamente el 84% de los vencimientos, una señal que podría indicar una menor absorción de dinero de la economía.

Alonso señaló que la política monetaria restrictiva contribuyó a reducir la inflación, pero advirtió sobre sus consecuencias en la actividad cotidiana. “El costo es alto. La sensación del bolsillo, no es solo una sensación: no hay pesos, no hay crédito y la micro no arranca todavía”, sostuvo. En ese sentido, consideró que el desafío pasa por encontrar un equilibrio entre el control de los precios y la recuperación del consumo.

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?? “LA GENTE NECESITA CRÉDITO PARA LLEGAR A FIN DE MES”: ADVIERTEN QUE EL CONSUMO SIGUE FRENADO La economista Elena Alonso analizó la situación económica y advirtió que la caída del poder adquisitivo y la falta de crédito siguen afectando el consumo de los hogares. ?? Cadena 3 https://t.co/5oPVUNrrId — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 12, 2026

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Sobre la posibilidad de que una mayor cantidad de dinero en circulación presione sobre el dólar o los precios, la economista explicó que todavía habrá que observar cómo se comporta el mercado. Indicó que los pesos que no fueron absorbidos en la licitación pueden destinarse al consumo, al ahorro o a la compra de divisas, especialmente en la previa de diciembre, un período en el que suelen aumentar determinados gastos.

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“Yo creo que la gente hoy está más dispuesta a tolerar un poco más de inflación y sentirse un poco más holgada”, afirmó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. De todos modos, aclaró que una sola licitación no alcanza para confirmar un cambio de rumbo y que será necesario observar los próximos resultados para determinar si se trata de una tendencia.

La economista también se refirió al movimiento económico generado por la visita del papa León XIV a la Argentina. Mencionó estimaciones que ubican en unos 270 millones de dólares el impacto en las distintas zonas que recorrió, aunque advirtió que esas postales de consumo no necesariamente reflejan una mejora generalizada del poder adquisitivo. “No podés decirle a la gente: ‘Fuiste a ver al Papa, entonces te sobra’. A lo mejor se endeudó”, señaló.

En relación con el endeudamiento de los hogares, Alonso mencionó que hay alrededor de seis millones de personas endeudadas en el país y que los montos promedio de los préstamos no superan los 400.000 o 500.000 pesos. Para la especialista, ese dato refleja que muchas familias recurren al crédito para llegar a fin de mes o afrontar consumos que no pueden postergar.

También sostuvo que buena parte de las decisiones de gasto están atravesadas por las emociones y no tanto por una planificación financiera. “Cuando uno gasta plata, la razón no juega un rol tan importante como la emoción”, explicó, al mencionar ejemplos como las entradas para un partido de fútbol, las vacaciones o los viajes familiares. Advirtió que esas decisiones pueden generar dificultades posteriores cuando llega el resumen de la tarjeta y los ingresos siguen siendo los mismos.

Finalmente, Alonso puso el foco en la necesidad de incorporar hábitos de organización económica en los hogares, incluso en un contexto de inflación e incertidumbre. “No es que hay que dejar de vivir para cuidar las finanzas, sino que hay que hacer un equilibrio”, remarcó. Y concluyó que, más allá del Gobierno, del valor del dólar o de la inflación, cada persona debe revisar cómo administra sus ingresos y gastos para construir mayor estabilidad.

Entrevista de Hernán Funes.