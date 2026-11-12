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La visita del Papa a Córdoba generó un impacto económico significativo en el sector inmobiliario y turístico

La ocupación en alquileres temporarios alcanzó el 82% en áreas como Nueva Córdoba y el centro.

12/11/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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El Papa recorre Fadea en el papamóvil (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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    Audio. La visita del Papa a Córdoba generó un impacto económico significativo en el sector inmobiliario y turístico

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La visita del papa León XIV a Córdoba generó un notable impacto económico en la ciudad. Según datos proporcionados por Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, la ocupación en alquileres temporarios alcanzó el 82% en áreas como Nueva Córdoba y el centro.

Péndola resaltó que el evento se posicionó como “el más importante de los últimos años”, y detalló que la estadía promedio de los visitantes fue de 48 horas, concentrándose en las noches del domingo y lunes.

El precio promedio por noche fue de 152 mil pesos para dos personas y 208 mil pesos para cuatro. La afluencia también se notó en los valles turísticos de Punilla y Calamuchita, donde muchos visitantes aprovecharon el fin de semana largo.

A pesar de que el sector esperaba una ocupación del 100%, la cifra de 82% es considerada alta para esta época del año. “El saldo para nuestro sector ha sido positivo”, indicó Péndola.

La ocupación fue particularmente elevada en inmuebles cercanos al recorrido del Papa, que incluyó avenida Colón, General Paz y la Catedral. Aunque se previó un aumento en la demanda, Péndola afirmó que el sector se muestra satisfecho con los resultados obtenidos.

Además, se mencionó la relevancia de plataformas como Airbnb en las reservas, aunque gran parte de los alquileres se realizaron mediante inmobiliarias. Según Péndola, la actividad informal también se destacó, con propietarios alquilando directamente sus propiedades.

Comparado con otros fines de semana largos, el rendimiento se asemeja al 85% de ocupación alcanzado durante la Seman Santa. La sorpresa fue que muchos visitantes optaron por hospedarse en sectores turísticos de Córdoba, lo que resalta el impacto positivo que ha tenido la visita papal en el turismo local.

Entrevista de Radioinforme 3.

Lectura rápida

¿Qué evento impactó económicamente a Córdoba? La visita del papa León XIV generó un notable impacto económico en la ciudad.

¿Quién proporcionó los datos sobre la ocupación? Los datos fueron proporcionados por Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba.

¿Cuándo ocurrió la visita del Papa? La visita se concentró en las noches del domingo y lunes.

¿Dónde se notó la afluencia de visitantes? La afluencia se notó en Nueva Córdoba, el centro y los valles turísticos de Punilla y Calamuchita.

¿Por qué se considera positivo el saldo para el sector? A pesar de que se esperaba una ocupación del 100%, el 82% de ocupación es considerado alto para esta época del año.

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