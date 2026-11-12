Despidieron a Marcos Camino en Santa Fe: "La pérdida es irreparable"

Los restos de Marcos Camino, fundador y líder de Los Palmeras, fueron despedidos este miércoles en la ciudad de Santa Fe y luego trasladados al cementerio municipal, donde recibieron sepultura. El velatorio se realizó en el espacio cultural La Fábrica El Molino, por pedido de la familia, y se extendió entre las 15 y las 17.30, aunque inicialmente estaba previsto hasta las 18.

Uno de los momentos particulares de la jornada ocurrió cuando el cortejo fúnebre pasó frente al estadio Brigadier López, de Colón. Aunque el club había anunciado que el vehículo ingresaría a la explanada para recibir un homenaje, finalmente la familia hizo una seña para que continuara su recorrido. En el lugar aguardaban dirigentes, hinchas y referentes de la música santafesina.

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??? DESPIDIERON A MARCOS CAMINO: EL DOLOR DE MARCOS CASTELLÓ Los restos de Marcos Camino, histórico referente y cofundador de Los Palmeras, fueron despedidos este miércoles en la ciudad de Santa Fe. Durante la despedida estuvo presente Marcos Castelló, quien recordó su legado. https://t.co/QxPkcXRoN6 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 12, 2026

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Entre quienes se acercaron a despedirlo estuvo Marcos Castelló, cantante de Cumbia Santafesina y exsenador provincial, quien recordó el vínculo que mantenía con el músico. “Nos enseñó todo el tiempo, siempre vio más que todos nosotros. Por eso no logro digerir esta decisión que ha tomado”, expresó al referirse a su muerte.

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Castelló también destacó la visión empresarial de Camino y su aporte al crecimiento del género. “Él vio esto como una empresa, cuando todos se juntaban solamente a sacarse el gusto de cantar. Dijo que, aparte de eso, también se podía vivir de esto y se le podía dar trabajo a mucha gente”, sostuvo. Además, lamentó las circunstancias de su fallecimiento y aseguró que la pérdida es irreparable.

Camino fue una figura central en la consolidación de Los Palmeras y en la profesionalización de la cumbia santafesina. Su impronta estaba marcada por la disciplina, el orden y el compromiso con cada presentación: organizaba los ensayos, los horarios, la vestimenta y la preparación de los shows. Esa exigencia, junto con la voz de Cacho Deicas, fue parte de la identidad que convirtió al grupo en uno de los más reconocidos de la música popular argentina.

Informe de Matías Arrieta.