Despidieron a Marcos Camino en Santa Fe: "La pérdida es irreparable"
Familiares, músicos y allegados participaron de la ceremonia en la capital provincial. Marcos Castelló recordó su legado y su aporte a la cumbia santafesina.
12/11/2026 | 07:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Marcos Castelló junto a Marcos Camino.
-
Audio. Despidieron a Marcos Camino en Santa Fe: "La pérdida es irreparable"
Cadena 3 Rosario
Los restos de Marcos Camino, fundador y líder de Los Palmeras, fueron despedidos este miércoles en la ciudad de Santa Fe y luego trasladados al cementerio municipal, donde recibieron sepultura. El velatorio se realizó en el espacio cultural La Fábrica El Molino, por pedido de la familia, y se extendió entre las 15 y las 17.30, aunque inicialmente estaba previsto hasta las 18.
Uno de los momentos particulares de la jornada ocurrió cuando el cortejo fúnebre pasó frente al estadio Brigadier López, de Colón. Aunque el club había anunciado que el vehículo ingresaría a la explanada para recibir un homenaje, finalmente la familia hizo una seña para que continuara su recorrido. En el lugar aguardaban dirigentes, hinchas y referentes de la música santafesina.
/Inicio Código Embebido/
??? DESPIDIERON A MARCOS CAMINO: EL DOLOR DE MARCOS CASTELLÓ
Los restos de Marcos Camino, histórico referente y cofundador de Los Palmeras, fueron despedidos este miércoles en la ciudad de Santa Fe. Durante la despedida estuvo presente Marcos Castelló, quien recordó su legado. https://t.co/QxPkcXRoN6— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 12, 2026
/Fin Código Embebido/
Entre quienes se acercaron a despedirlo estuvo Marcos Castelló, cantante de Cumbia Santafesina y exsenador provincial, quien recordó el vínculo que mantenía con el músico. “Nos enseñó todo el tiempo, siempre vio más que todos nosotros. Por eso no logro digerir esta decisión que ha tomado”, expresó al referirse a su muerte.
/Inicio Código Embebido/
Despedida del músico en Santa Fe. Último adiós a Marcos Camino: el cortejo pasó por la cancha de Colón en el final del sepelio
El velatorio del cofundador de Los Palmeras se desarrolló este miércoles en la capital santafesina. La familia dio por concluido el sepelio tras el paso del cortejo por el estadio Brigadier López.
/Fin Código Embebido/
Castelló también destacó la visión empresarial de Camino y su aporte al crecimiento del género. “Él vio esto como una empresa, cuando todos se juntaban solamente a sacarse el gusto de cantar. Dijo que, aparte de eso, también se podía vivir de esto y se le podía dar trabajo a mucha gente”, sostuvo. Además, lamentó las circunstancias de su fallecimiento y aseguró que la pérdida es irreparable.
Camino fue una figura central en la consolidación de Los Palmeras y en la profesionalización de la cumbia santafesina. Su impronta estaba marcada por la disciplina, el orden y el compromiso con cada presentación: organizaba los ensayos, los horarios, la vestimenta y la preparación de los shows. Esa exigencia, junto con la voz de Cacho Deicas, fue parte de la identidad que convirtió al grupo en uno de los más reconocidos de la música popular argentina.
Informe de Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Quién fue Marcos Camino? Fue el fundador y líder de Los Palmeras, una banda de cumbia santafesina.
¿Dónde se realizó el velatorio? En el espacio cultural La Fábrica El Molino, en Santa Fe.
¿Cuándo se despidió a Marcos Camino? Este miércoles, con un cortejo fúnebre que pasó por el estadio Brigadier López.
¿Qué destacó Marcos Castelló sobre Camino? Su visión empresarial y su enseñanza sobre cómo vivir de la música.
¿Cuál fue la contribución de Camino a la música? Fue clave en la profesionalización de la cumbia santafesina y en la consolidación de Los Palmeras.