Inflación: se conoce el dato de octubre y estiman que se ubicaría por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que, según estimaciones, se mantendría sin grandes variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%.

El organismo nacional informará detalles del costo de vida a las 16, cuando el foco esté puesto en si los precios siguen la senda alcista o si retoman la expectativa gubernamental de ubicarse por debajo del 2%.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC. En octubre se habría producido una leve desaceleración tras el avance de septiembre, según las consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas.