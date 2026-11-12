Inflación: se conoce el dato de octubre y estiman que se ubicaría por debajo del 2%
El INDEC revelará el costo de vida durante el décimo mes. Las consultoras y analistas privados sostienen sus proyecciones por debajo del 2%.
12/11/2026 | 08:07Redacción Cadena 3
FOTO: El INDEC suelta el dato de inflación de octubre.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que, según estimaciones, se mantendría sin grandes variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%.
El organismo nacional informará detalles del costo de vida a las 16, cuando el foco esté puesto en si los precios siguen la senda alcista o si retoman la expectativa gubernamental de ubicarse por debajo del 2%.
La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC. En octubre se habría producido una leve desaceleración tras el avance de septiembre, según las consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas.
Lectura rápida
¿Qué dato dará a conocer el INDEC? El INDEC dará a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.
¿Quién informa sobre el costo de vida? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informará sobre el costo de vida.
¿Cuándo se dará a conocer el IPC? El IPC se dará a conocer a las 16:00.
¿Dónde se publicarán los datos del IPC? Los datos del IPC se publicarán por el INDEC.
¿Por qué es relevante el IPC de octubre? Es relevante para determinar si los precios siguen la senda alcista o retoman la expectativa gubernamental de estar por debajo del 2%.