Encuesta revela el ascenso de Milei y la caída estrepitosa de otros presidentes latinoamericanos

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- El presidente Javier Milei ha ascendido dos posiciones en el ranking de mandatarios latinoamericanos correspondiente a noviembre, ocupando ahora el puesto 12 entre 18 líderes. Su imagen positiva ha crecido levemente del 36,1% al 37,4%, aunque este avance fue influenciado principalmente por las drásticas caídas de José Antonio Kast de Chile y Santiago Peña de Paraguay, quien fue destituido en medio de una crisis política y financiera.

De acuerdo con el informe mensual de la consultora CB Global Data, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la imagen negativa de Milei se sitúa en el 57,7%, y un 4,9% de los encuestados no emitió una opinión al respecto. La leve mejora en la imagen del mandatario argentino, de 1,3 puntos porcentuales respecto de octubre, no fue suficiente para sacarlo de la parte inferior del ranking, aunque ahora tiene seis presidentes por debajo de él, en comparación con cuatro en la medición anterior.

Uno de los cambios más significativos se observó en Chile, donde José Antonio Kast sufrió un descenso de 5,3 puntos porcentuales, con su imagen positiva bajando del 38,8% al 33,5%, mientras que su valoración negativa alcanzó el 62,7%. De este modo, Kast se posicionó en el puesto 16, por debajo de Milei, tras haber estado anteriormente en una posición más alta.

Por otro lado, el retroceso más pronunciado fue el de Santiago Peña, cuya imagen positiva se desplomó del 42,9% al 24,7%, lo que representa una pérdida de 18,2 puntos porcentuales, en medio del escándalo que derivó en su salida del poder. Peña se encuentra en el último lugar del ranking, con una imagen negativa del 69,8%, el porcentaje más alto de desaprobación entre los 18 presidentes evaluados.

Sheinbaum y Bukele siguen liderando

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene el primer puesto con un 69,8% de imagen positiva y un 25,5% de negativa. Muy cerca se encuentra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien cuenta con un 69,5% de valoración favorable y un 24,9% de rechazo.

El tercer lugar lo ocupa Laura Fernández de Costa Rica, con un 52,3% de imagen positiva, seguida por Luis Abinader de República Dominicana, con un 51,2%.

Una de las novedades es el crecimiento del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que ha alcanzado el quinto puesto con un 50,4% de imagen positiva y un 46,9% de negativa. Lula, recientemente reelecto, ha registrado el mayor incremento de aprobación del mes, con un aumento de 5,1 puntos respecto a octubre.

El sexto lugar corresponde a Daniel Noboa de Ecuador con el 47,8%, seguido por Abelardo de la Espriella de Colombia con el 46,9% y Nasry Asfura de Honduras con el 45,7%. En la novena posición se encuentra Keiko Fujimori de Perú con un 43,8%, seguida por Rodrigo Paz de Bolivia con el 40,2% y Yamandú Orsi de Uruguay con el 38,6%, justo por encima de Milei.

Detrás del mandatario argentino se ubican Daniel Ortega de Nicaragua (36,3%), Delcy Rodríguez de Venezuela (35,6%), José Raúl Mulino de Panamá (34,9%), Kast (33,5%), Bernardo Arévalo de Guatemala (31,4%) y Santiago Peña (24,7%).

Detalles de la encuesta

La investigación de CB Global Data se llevó a cabo entre el 4 y el 9 de noviembre de 2026 en 18 países de América Latina, mediante cuestionarios digitales dirigidos a personas mayores de 18 años. Este relevamiento, que la consultora realiza mensualmente, abarcó un total de 51.350 casos, con muestras nacionales de entre 1.930 y 3.931 entrevistados y márgenes de error de entre 1,6 y 2,2 puntos porcentuales. En Argentina, se consultaron 3.079 personas, con un margen de error del 1,8%, utilizando un procedimiento de muestreo estratificado por distritos y cuotas de género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica.