Accidente de autobús en Alemania deja dos muertos y varios heridos entre turistas filipinos

BERLÍN (AP) — Un autobús que llevaba turistas de Filipinas hacia el festival Oktoberfest en Múnich se salió de una autopista y volcó el domingo, lo que causó la muerte de al menos dos personas y dejó heridas a por lo menos otras ocho, informó la agencia de noticias alemana dpa.

El autocar se salió de la vía en una autopista cerca de la ciudad de Buchloe, en la región de Ostallgäu, alrededor de las 6 de la mañana hora local, reportó dpa, citando a autoridades.

Imágenes del lugar mostraban el autobús volcado de lado en una zona boscosa mientras equipos de rescate trabajaban cerca.

Martin Cornils, un portavoz de la policía de tráfico en la cercana Fürstenfeldbruck, dijo en el lugar que el grupo turístico se dirigía al Oktoberfest, informó la agencia de noticias.

El popular festival anual comenzó hace ocho días.

La causa del accidente no estaba clara de inmediato y seguía bajo investigación.

dpa informó inicialmente que el autobús viajaba desde la ciudad suiza de Zúrich hacia Milán, en Italia. Posteriormente, las autoridades dijeron que a bordo iban unas 35 personas —menos de lo estimado inicialmente— y que todos los pasajeros eran de nacionalidad filipina. Los dos conductores del autobús resultaron ilesos.

A principios de este mes, cinco personas murieron cuando un autobús turístico holandés se estrelló en el este de Suiza.