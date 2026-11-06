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Vidas con nombre: relatos de Gaza y Cisjordania en tiempos de conflicto

Almudena Ariza presenta un retrato humano del conflicto palestino-israelí a través de testimonios conmovedores.

06/11/2026 | 06:01Redacción Cadena 3

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Vidas con nombre: relatos de Gaza y Cisjordania en tiempos de conflicto

FOTO: Vidas con nombre: relatos de Gaza y Cisjordania en tiempos de conflicto

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La periodista y corresponsal Almudena Ariza ha dedicado dos años a documentar las consecuencias humanas de la invasión israelí en Gaza y la ocupación de Cisjordania. En su obra Vidas con nombre, Ariza va más allá de las frías cifras y las imágenes desgarradoras que el mundo ha visto. Su enfoque se centra en las historias de vida de médicos, periodistas, familias, activistas, niños y supervivientes que han vivido en carne propia el conflicto palestino-israelí.

Este libro, que reúne treinta y cinco testimonios reales, es transformado por el ilustrador Fermín Solís en una poderosa crónica gráfica. La obra no solo narra la pérdida y la resistencia, sino que también invita a reflexionar sobre el papel del periodismo en tiempos de guerra. Ariza plantea la responsabilidad de quienes informan y el valor del testimonio en un contexto donde la memoria puede ser fácilmente borrada.

La relevancia de Vidas con nombre radica en su capacidad para humanizar un conflicto que a menudo se reduce a estadísticas. En un momento en que el mundo parece desentenderse de la realidad en Gaza y Cisjordania, este libro se convierte en un recordatorio de la dignidad humana y la necesidad de seguir nombrando a las personas que sufren. La obra se presenta como un puente entre el lector y las historias de aquellos que han sido olvidados por la narrativa dominante.

En un contexto global donde las noticias son efímeras y la empatía a menudo se pierde, Vidas con nombre se erige como un testimonio necesario. La obra de Almudena Ariza y Fermín Solís no solo documenta un conflicto, sino que también invita a la reflexión sobre la condición humana y la importancia de escuchar las voces que claman ser escuchadas.

Ficha del libro:

GéneroCómics, Novela Gráfica
EditorialSALAMANDRA GRAPHIC
Año de edición2026
ISBN9788419981400
ISBN digital9788419981509
IdiomaEspañol
Nº de páginas248

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