Amazonas: las reinas guerreras, un viaje a la mitología y la historia

El mundo de los aqueos está a punto de cambiar con el inminente conflicto que se avecina desde la lejana Troya. En este contexto, el héroe Alcides, conocido más tarde como Heracles, se enfrenta a uno de sus desafíos más complejos: robar el cinturón de la reina Hipólita, un símbolo de poder de las amazonas. Para llevar a cabo esta misión, busca la ayuda de su amigo Teseo, rey de Atenas.

El escenario de esta historia es Temiscira, la gran ciudad de las amazonas, que en ese momento parece indefensa, habitada solo por mujeres. Sin embargo, los aqueos subestiman la valentía de estas guerreras, quienes están dispuestas a luchar por su tierra. Entre ellas, destacan figuras como la reina Hipólita y la invencible Melanipa.

No obstante, la trama se centra en las hermanas menores de estas guerreras, Antíope y Oritía, quienes se ven forzadas a enfrentar el ocaso de su pueblo. La historia toma un giro inesperado cuando Antíope es secuestrada por Teseo y llevada a Atenas. Sin embargo, su hermana Oritía no se rendirá y, dispuesta a todo, buscará formar un ejército con las tribus nómadas de las estepas para rescatarla y vengar a su pueblo.

Javier Pellicer nos sumerge en el mito de las amazonas, combinando la leyenda con elementos de la arqueología. El resultado es una novela vibrante que captura la esencia de la historia y la mitología clásica, ofreciendo una narrativa emocionante y conmovedora. Esta obra se convierte en una lectura imprescindible para quienes aprecian la historia y la mitología, recordándonos que las historias de valentía y lucha por la libertad nunca pasan de moda.

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