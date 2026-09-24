"¿Hasta cuándo?": el desgarrador reclamo de la tía de Aralí tras el inicio del juicio

En medio del inicio del juicio por el atroz crimen de Aralí Vivas, la pequeña de 8 años asesinada e incendiada en Brinkmann a fines de 2024, su tía Natalia Heredia rompió el silencio.

En un impactante diálogo con Cadena 3, la mujer apuntó directamente contra la inacción del Estado y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), denunciando que las alertas y presentaciones de la familia fueron ignoradas de forma sistemática antes del fatal desenlace.

Heredia recordó el calvario que vivieron los niños bajo el cuidado de una madre con severas adicciones y un entorno de extrema violencia.

Según su testimonio, la familia paterna acudió reiteradamente a la justicia para intentar proteger a los menores, pero el sistema falló en cada oportunidad: "Los chicos eran como paquetes, iban de un lado a otro. Los organismos sacaban a los chicos 15 o 20 días y se los volvían a entregar a la madre. ¿De qué mamá estamos hablando si es un monstruo?".

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La indignación de la familia radica en el criterio judicial de restituir a las criaturas a su hogar biológico a pesar de las evidentes señales de riesgo.

"Sacan a los chicos y se los vuelven a entregar a los propios asesinos, se los vuelven a dar en la mano para que hagan lo que quieran. ¿Hasta cuándo esto? ¿Por qué siguen sentados en un escritorio y no salen a caminar las calles? Basta de decir que la madre tiene derecho; la madre no tiene derecho si es una mala madre", fustigó Heredia, vinculando este fallo sistémico con otros desgarradores precedentes del país como el caso de Lucio Dupuy.

Actualmente, Heredia asumió la tutela de dos de los cinco hermanos de Aralí que sobrevivieron a la tragedia. Sin embargo, advirtió que no cuenta con representación legal ni apoyo institucional en este proceso: "No me puse abogado, salgo al frente porque hoy sí voy a hablar y no me voy a callar. No le tengo miedo a nadie. Mi única meta hoy es hacer que estos niños se olviden del horror que pasaron y sean felices".

Ante el desarrollo de las audiencias judiciales, la tía de la víctima convocó a la sociedad a movilizarse este lunes en Brinkmann y el miércoles en San Francisco para exigir responsabilidades no solo a los autores materiales, sino también a los organismos que debieron proteger a la niña.

"Lo único que pido es que me acompañen, toda la Argentina. Por favor, no se olviden de Aralí, porque si nos olvidamos de ella nos vamos a olvidar de cada niño que hoy está sufriendo", concluyó.