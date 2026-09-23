Indios, Q’ Lokura y Coty Hernández cierran los Fan Fest del miércoles en los Suramericanos

Este miércoles 23 de septiembre, los Fan Fest vuelven a poner música y movimiento a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las tres ciudades tendrán programación desde la mañana y distintos escenarios para elegir durante la tarde, con artistas que llegarán para acompañar el tramo final de la jornada.

En Rosario, la actividad comenzó a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza y continuará con propuestas de radios y streaming, DJs y música en vivo. Por la tarde pasarán Muñecas, Giorgia Pasero y otras propuestas, mientras que las premiaciones ocuparán el escenario de Independencia entre las 17 y las 19.30.

La noche tendrá dos citas destacadas: Caliope Family actuará a las 20 y a las 21 llegará Indios, que cerrará la programación musical en Independencia 1.

Q'LoKura, el cierre en Santa Fe

En el Parque del Sur, la jornada tiene desde las 14 DJs y artistas. Resuena, Rogelios y Tarro & The Baldes serán parte de la programación de la tarde, junto con la charla de la licenciada Cecilia Ce.

A las 20, Q'LoKura tomará el Escenario 1 para cerrar la jornada santafesina y convertirse en uno de los principales motivos para acercarse al Fan Fest.

Coty Hernández, al final de la noche en Rafaela

En Rafaela, el Microestadio y el Velódromo tendrán actividad durante toda la tarde, con DJ Nacho Hergenreder, La Perla del West, DJ Gian Chiarelli, GPN y Maga Fernández, entre otros.

Desde las 19, el Microestadio concentrará la actividad con Quamuyo y, a partir de las 20, Gamba Blues y Coty Hernández serán los encargados de llevar la música al cierre.

Así, los Fan Fest vuelven a ofrecer una alternativa para acercarse, encontrarse y disfrutar de los Juegos también desde la música y las propuestas culturales de cada ciudad.

Entrada gratuita con QR

El acceso a los Fan Fest es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse previamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.