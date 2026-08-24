Talleres y Central igualaron 2 a 2 en un partido electrizante

Talleres ganaba y sumaba tres puntos claves, pero no pudo aguantar y empató ante Rosario Central en el Kempes por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El conjunto de Jorge Sampaoli igualó ante el de Jorge Almirón por 2-2 tras un intenso partido. Los goles de Talleres habían sido de Agustín Alvarez y Valentín Depietri. Ángel Di María anotó un doblete, uno de penal, para empatar el encuentro.

Con este empate, Talleres sigue en el fondo de la tabla de posiciones de la zona A con cuatro puntos de dieciocho posibles. En la próxima, el "Matador" recibirá a Central Córdoba en el Kempes.

Por su parte, el conjunto rosarino llegó a once unidades y se encuentra cuarto en la zona B. En la fecha siete enfrentará a Gimnasia de La Plata de local.

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La primera oportunidad clara del partido llegó en los pies de Ángel Di María cuando el campeón del mundo recibió en el costado derecho y pateó a colocar al segundo palo. Ezequiel Unsain reaccionó bien y mandó la pelota al tiro de esquina.

A los 20 minutos, el árbitro cobró penal para Talleres por una falta a Valentín Depietri dentro del área. Agustín Alvarez, refuerzo que hizo su debut en Talleres, se hizo cargo de la pelota y anotó el 1-0 en el Mario Alberto Kempes.

Diez minutos más tarde, Unsain se hizo protagonista con una enorme atajada tras un remate a Enzo Copetti que había sido asistido por Di María.

En el comienzo del segundo tiempo, Talleres amplió la ventaja con gol de Valentín Depietri tras un gran centro desde el costado derecho. Rosario Central protestó que en la previa al gol del delantero "matador" había falta a Enzo Copetti.

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Unos minutos más tarde, la visita llegó al descuento de la mano de Ángel Di María que anotó desde los doce pasos tras un penal cobrado por una falta de Santiago Fernández a Ignacio Ovando en el envio de un tiro de esquina.

Tras el gol de descuento, Rosario Central empezó a llegar con peligro al área rival. Copetti definió por arriba con un zurdazo y Di María volvió a patear enganchando para su zurda y otra vez, Unsain reaccionó de buena manera.

A los 18 del segundo tiempo, Franco Ibarra sorprendió apareciendo por la banda izquierda y envió un centro que fue rematado directo a la red por Di María que empató el partido.

Rosario Central acarició la remontada a los 28 minutos tras varios rebotes en el área de Talleres con una gran intervención de un clave Unsain.

El arquero de Talleres volvió a aparecer para sacarle un violento cabezazo a Agustín Sandez sobre el final del encuentro.

En la última jugada del partido, Talleres se volvió a salvar cuando Rosario Central atacó por la banda derecha y tras un taco de Enzo Copetti la pelota dio en el palo.

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