Boca sigue de cerca a Bruno Zapelli
Belgrano conserva el 50% de la ficha del actual futbolista de Paranaense de Brasil. Los detalles.
12/11/2026 | 19:25Redacción Cadena 3
FOTO: Zapelli es seguido por los grandes de Argentina
Bruno Zapelli aparece en el radar de Boca para el próximo año y no es la primera vez que el ex Belgrano es seguido por el club de la Ribera porteña.
Con contrato hasta julio de 2028 en Paranaense de Brasil, Zapelli es una alternativa para reforzar el mediocampo y aportar juego y construcción ofensiva. Por ahora, no hay ofertas formales ni negociaciones confirmadas con el club brasileño. Es un nombre en carpeta para el próximo mercado.
Cabe recordar que Belgrano conserva el 50% de la ficha del futbolista, vendido en julio de 2023 al club brasileño en 4,5 millones de dólares.
En el mercado de pases que se avecina, su nombre también resuena en River y Racing Club.
Lectura rápida
¿Quién es Bruno Zapelli? Es un futbolista que ha sido seguido por el club Boca y es ex jugador de Belgrano.
¿Qué club tiene contrato con Zapelli? Paranaense de Brasil tiene contrato con Zapelli hasta julio de 2028.
¿Cuánto pagó Paranaense por Zapelli? Belgrano vendió a Zapelli en julio de 2023 por 4,5 millones de dólares.
¿Qué otros clubes están interesados en Zapelli? Además de Boca, su nombre también resuena en River y Racing Club.
¿Hay negociaciones formales por Zapelli? Hasta el momento, no hay ofertas formales ni negociaciones confirmadas con el club brasileño.