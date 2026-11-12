Boca sigue de cerca a Bruno Zapelli

FOTO: Zapelli es seguido por los grandes de Argentina

Bruno Zapelli aparece en el radar de Boca para el próximo año y no es la primera vez que el ex Belgrano es seguido por el club de la Ribera porteña.

Con contrato hasta julio de 2028 en Paranaense de Brasil, Zapelli es una alternativa para reforzar el mediocampo y aportar juego y construcción ofensiva. Por ahora, no hay ofertas formales ni negociaciones confirmadas con el club brasileño. Es un nombre en carpeta para el próximo mercado.

Cabe recordar que Belgrano conserva el 50% de la ficha del futbolista, vendido en julio de 2023 al club brasileño en 4,5 millones de dólares.

En el mercado de pases que se avecina, su nombre también resuena en River y Racing Club.