Chacarita se prepara para su festival cultural con más de 150 actividades gratuitas

FOTO: El Pasaje Olleros, uno de los edificios más emblemáticos de Chacarita.

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) - Este sábado 14 de noviembre, el barrio porteño de Chacarita vivirá la segunda edición del festival "Te conozco Chacarita", una jornada que promete más de 150 actividades gratuitas organizadas por diversos espacios, comercios, artistas y organizaciones vecinales. La histórica terminal de colectivos de la línea 39 será uno de los principales puntos de encuentro.

La actividad comenzará a las 14 horas e incluirá caminatas, exposiciones, talleres, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas, pensadas para toda la familia. El objetivo del evento es resaltar la identidad del barrio y fortalecer los lazos entre sus habitantes.

Una de las novedades de este año será la transformación de la terminal de la línea 39, ubicada en Jorge Newbery 3943, en un espacio cultural. Allí se exhibirá la muestra fotográfica Mirá Chacarita, curada por Marisa Strelczenia, además de recreaciones históricas de las décadas de 1940 y 1950, lecturas infantiles en un colectivo antiguo y un espectáculo de piano bar.

El festival también reconocerá a diez vecinos, instituciones y proyectos que han contribuido al desarrollo cultural del barrio. La programación incluirá 13 caminatas y visitas guiadas a lugares emblemáticos como el Cementerio de la Chacarita, el Pasaje Olleros, el Barrio Los Andes y el Museo Anconetani del Acordeón, junto a recorridos relacionados con la fotografía, el diseño y la historia local.

Entre las diversas actividades, se ofrecerán talleres de cerámica, talla en madera, yoga, tiro con arco, ferias de libros usados, actividades para niños y la proyección del documental Chacrita de los Colegiales. Además, los establecimientos gastronómicos del área participarán con promociones especiales y un circuito de degustación de vinos.

El festival fue fundado en 2025 por la fotógrafa y diseñadora Bárbara Prajs, quien al recorrer el barrio durante la pandemia decidió crear un espacio para visibilizar su riqueza cultural y social. Este año, se unieron a la organización la socióloga y gestora cultural Stella Puente, junto a los productores Germán Bermant y Alejandro Antico.

La propuesta también busca generar espacios de reflexión sobre las transformaciones urbanas y la gentrificación, a través de un ciclo de conversaciones titulado Chacacharlas.

"Lo que, claramente, no se negocia es que todos queremos que siga siendo barrio", afirmó Puente, quien describió a Chacarita como una "usina de creatividad" donde coexisten vecinos históricos, artistas, instituciones sociales y nuevos emprendimientos.

La participación en el festival será gratuita, aunque algunas actividades requerirán inscripción previa y otras funcionarán con contribuciones voluntarias. El programa completo estará disponible en teconozcochacarita.com.