Reportan un tercer romance de Jensen Huang, el CEO de Nvidia, con otra empleada de la compañía

FOTO: Jensen Huang, cofundador y CEO del gigante tecnológico Nvidia, renunció en medio del escándalo por el espionaje de China.

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habría mantenido una relación íntima extramatrimonial con una segunda empleada de la empresa, según informó este jueves Reuters citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto. La agencia no reveló la identidad de la mujer y no logró contactarla.

La revelación se suma a los dos amoríos previos que precipitaron su renuncia el jueves 12 de noviembre. Uno fue con Alice Huang (sin parentesco), ejecutiva de la compañía de centros de datos Megaspeed, a quien la inteligencia estadounidense sospecha de ser un activo chino. El otro, reportado por The New York Times, involucró a Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, quien reportaba directamente a Huang.

Huang admitió el 8 de noviembre haber sido “infiel” a su esposa Lori Huang en un comunicado a los empleados de la compañía, sin mencionar nombres, y se disculpó por el daño causado a su familia. Solo reconoció la relación con Alice Huang y no confirmó las otras. Cuando The New York Times lo contactó sobre el caso de Powell, respondió: “No creo que debas hablar conmigo directamente”.

Nvidia declinó hacer comentarios sobre las nuevas acusaciones. Tampoco respondieron Huang, Powell ni un representante del directorio. Alice Huang no pudo ser localizada. La junta de Nvidia nombró a la directora financiera Colette Kress como CEO interina mientras busca un reemplazo permanente. El directorio también investiga si Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera, en medio de preocupaciones de seguridad nacional vinculadas al caso de Alice Huang y al acceso de Megaspeed a chips avanzados de la compañía.