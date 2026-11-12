La jueza Servini rechaza excarcelación de bombero detenido en Palermo antes de la visita papal
El bombero Tomás Natenzon fue indagado recientemente y presentó explicaciones sobre su trabajo en comunicaciones y su rol como bombero, pero la jueza decidió mantenerlo detenido hasta el informe forense.
FOTO: La jueza Servini rechaza excarcelación de bombero detenido en Palermo antes de la visita papal
Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La jueza federal María Servini le negó la excarcelación a Tomás Natenzon, el joven bombero que fue detenido en el barrio porteño de Palermo cuando intentaba ingresar a los operativos por la visita del papa León XIV presuntamente con una acreditación apócrifa.
En las últimas horas, Juan Manuel Dragani, defensor de Natenzon, confirmó que solicitó la excarcelación luego de haber sido indagado.
No obstante, el pedido fue rechazado este jueves debido a que aún no se conoció el resultado de la pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense, lo que llevó a la jueza federal a decidir que Natenzon continúe detenido hasta recibir el informe final.
Según lo informado a este medio, Servini tenía un plazo de 24 horas para responder a la solicitud y, ante la falta de la pericia, optó por rechazarla. Se anticipa que en los próximos días Dragani volverá a solicitar la excarcelación.
Asimismo, se supo que Natenzon fue acusado, provisoriamente, de los delitos de usurpación de autoridad, supresión de numeración registral y falsificación de documento público.
Indagatoria
Este martes, el joven declaró y, aunque no respondió preguntas, proporcionó explicaciones atendibles de su trabajo en comunicaciones y como bombero.
En su justificación, detalló que trabaja para los bomberos de Vuelta de Rocha y para una empresa de radio y comunicación, la cual le habría otorgado acreditaciones: "Tenía cuatro pulseras de acceso al lugar que no se las escanearon".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Tomás Natenzon?
La jueza María Servini le negó la excarcelación al bombero detenido en Palermo.
¿Por qué fue detenido?
Fue detenido por intentar ingresar a operativos papales con una acreditación falsa.
¿Cuál fue la decisión de la jueza?
La jueza decidió mantenerlo detenido hasta que se conozca el informe del Cuerpo Médico Forense.
¿Qué delitos se le imputan?
Se le imputan usurpación de autoridad, supresión de numeración registral y falsificación de documento público.
¿Qué explicó Natenzon en su indagatoria?
Explicó su trabajo en comunicaciones y como bombero, mencionando que tenía acreditaciones válidas.
[Fuente: Noticias Argentinas]