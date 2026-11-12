FOTO: La jueza Servini rechaza excarcelación de bombero detenido en Palermo antes de la visita papal

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La jueza federal María Servini le negó la excarcelación a Tomás Natenzon, el joven bombero que fue detenido en el barrio porteño de Palermo cuando intentaba ingresar a los operativos por la visita del papa León XIV presuntamente con una acreditación apócrifa.

En las últimas horas, Juan Manuel Dragani, defensor de Natenzon, confirmó que solicitó la excarcelación luego de haber sido indagado.

No obstante, el pedido fue rechazado este jueves debido a que aún no se conoció el resultado de la pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense, lo que llevó a la jueza federal a decidir que Natenzon continúe detenido hasta recibir el informe final.

Según lo informado a este medio, Servini tenía un plazo de 24 horas para responder a la solicitud y, ante la falta de la pericia, optó por rechazarla. Se anticipa que en los próximos días Dragani volverá a solicitar la excarcelación.

Asimismo, se supo que Natenzon fue acusado, provisoriamente, de los delitos de usurpación de autoridad, supresión de numeración registral y falsificación de documento público.

Indagatoria

Este martes, el joven declaró y, aunque no respondió preguntas, proporcionó explicaciones atendibles de su trabajo en comunicaciones y como bombero.

En su justificación, detalló que trabaja para los bomberos de Vuelta de Rocha y para una empresa de radio y comunicación, la cual le habría otorgado acreditaciones: "Tenía cuatro pulseras de acceso al lugar que no se las escanearon".