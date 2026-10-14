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Feria del Libro Rosario 2026 Notas

Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este miércoles 14 de octubre

La programación incluye una presentación de Eduardo Sacheri, propuestas para las infancias y encuentros sobre literatura e historia. La entrada es gratuita y el ingreso se realiza con código QR.

14/10/2026 | 07:55Redacción Cadena 3 Rosario

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La Feria Internacional del Libro de Rosario continúa este miércoles con presentaciones de autores, propuestas para las infancias y encuentros sobre literatura, educación e historia. La programación se desarrolla en el Centro Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, con entrada gratuita y acceso mediante un código QR.

Entre las propuestas destacadas, a las 16 se presentará Un pez dorado, de Laura Devetach e Istvansch, en el espacio de infancias. A la misma hora habrá actividades sobre pensamiento jurídico, gestión académica e historia santafesina, además de la entrega de premios del Concurso Intercolegial de Cuento y Poesía de Escuelas Preuniversitarias de la UNR. A las 16.30, Eduardo Sacheri presentará Qué quedará de nosotros, con Lucas Ameriso como acompañante, en el auditorio Angélica Gorodischer.

Desde las 17, la agenda incluye la presentación de El azúcar me hizo mal, con narración, taller de RCP y música para chicos; también se presentarán La pluma y la pregunta, de Aldo Ruffinengo, y Cultura y dictadura en Rosario (1976-1983), de Leónidas «Noni» Ceruti. Para los más pequeños, a las 18 habrá una actividad en torno a Quina en busca del sana sana, de Diana Conti, y a las 19 se presentará Sos único, de Natalia Álvarez.

La feria funciona este miércoles de 13 a 21, en el Cultural Fontanarrosa. La entrada es gratuita y se debe gestionar previamente un código QR personal, que sirve para todos los días del evento. El ingreso a cada presentación está sujeto a la capacidad de las salas y se realiza por orden de llegada. La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de la Feria del Libro.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo? La Feria Internacional del Libro de Rosario.

¿Quiénes son algunos de los autores que presentan sus obras? Laura Devetach, Eduardo Sacheri, Aldo Ruffinengo, Leónidas «Noni» Ceruti y Diana Conti.

¿Cuándo se desarrolla la feria? Este miércoles, de 13 a 21.

¿Dónde se lleva a cabo la feria? En el Centro Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080.

¿Cómo se accede a las presentaciones? La entrada es gratuita, se debe gestionar un código QR y el ingreso es por orden de llegada.

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