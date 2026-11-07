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Newell's empató 2 a 2 con Instituto en Córdoba y ya conoce su rival en octavos

La "lepra" lo había dado vuelta con esfuerzo tras comenzar perdiendo, pero la "gloria" lo igualó en la última. Enfrentará a Gimnasia de La Plata.

07/11/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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Instituto y Newells igualaron 2 a 2, en un partido jugado esta noche en el Estadio Monumental Presidente Perón, de Alta Córdoba, por la fase de grupos del Torneo Clausura..

La "Gloria" se había puesto en ventaja en el primer tiempo con un gol de Suarez a los 6 minutos, en tanto que los rosarinos lo dieron vuelta en la segunda mitad con tantos de Walter Nuñez y Mazzanti a los 21 y 34..

Cuando ya parecía que los locales iban a perder en su cancha después de mucho tiempo, ya en el descuento, apareció Tissera para poner la igualdad definitiva.

Los locales fueron claros dominadores de la etapa inicial, con su habitual buen manejo de pelota, un sólido medio cmapo y una delantera empeñosa a la cual no se le deben dar espacios, se las ingeniaron para irse al descanso en ventaja por aquél gol de Suárez, cuando recién amanecía el encuentro.

Sin embargo la histora fue diferente en la segunda parte. La visita salió decidida a dar vuelta la historia. Se mostró más ambicioso, mejor parado en el campo y, aunque Instituto lo "asustó" en un par de ocasiones, las mejores llegadas tuvieron a la "Lepra" como protagonista.

No extrañó entonces que, Walter Nuñez, primero y Mazzanti después, con tan solo 13 minutos de diferencia, pusieran al equipo dirigido por Kudelka arriba en el marcador.

Parecía que Instituto resignaría su invicto en su cancha, pero sobre el cierre, Matías Tissera apareció para marcar el empate y mantener la racha de seis partidos ganados en el Monumental.

Con este resultado, la Gloria aseguró el primer puesto de la Zona A y enfrentará a Huracán, octavo de la Zona B, en los octavos de final.

El cruce se disputará el fin de semana del 21 de noviembre en el estadio Mario Kempes, ya que el Monumental de Alta Córdoba estará ocupado por el recital de María Becerra.

Mientras que Newells tendrá que viajar hasta La Paternal, para enfrentar a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.

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