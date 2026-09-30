Mauro Icardi responde a críticas sobre su futuro en el fútbol: "Yo lo llamo libertad"

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- En medio de la incertidumbre acerca de su futuro profesional, el futbolista Mauro Icardi se dirigió a sus seguidores en redes sociales para responder a quienes se han burlado de él por no haber confirmado su nuevo club. Tras semanas de especulaciones, el delantero rosarino, actualmente en condición de jugador libre, enfatizó que no está sujeto al cierre del mercado de pases que concluyó a mediados de diciembre.

Recientemente, Icardi compartió una serie de imágenes entrenando en su hogar y se refirió a las críticas que ha recibido, expresando: "Confunden desempleo con trabajo; yo lo llamo vida resuelta". Su mensaje dejó en claro que no se siente preocupado por su situación actual.

Además, Icardi desmintió las afirmaciones de algunos periodistas que lo describen como un jugador en peligro, aclarando: "Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección". A pesar de los rumores de posibles fichajes por parte de clubes como el Lazio y el Como de Italia, así como un interés de un equipo griego, el futbolista aún no ha hecho oficial su nueva afiliación.

Las críticas que han llegado hacia él también incluyen comentarios sobre los lujos que exhibe en sus redes, insinuando que podrían verse amenazados debido a la falta de ingresos confirmados. Al respecto, Icardi respondió: "Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual".

Dejando claro que la situación económica no es una preocupación para él tras su exitosa carrera en el fútbol europeo, instó a los usuarios a no preocuparse por su situación, diciendo: "No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz. Yo ya lo tengo todo".