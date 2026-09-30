Mauro Icardi responde a críticas sobre su futuro en el fútbol: "Yo lo llamo libertad"
El exfutbolista se pronunció sobre las críticas recibidas en redes por no haber anunciado su nuevo club. Icardi afirmó estar en libertad de elección y negó estar en peligro como jugador.
FOTO: Mauro Icardi
Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- En medio de la incertidumbre acerca de su futuro profesional, el futbolista Mauro Icardi se dirigió a sus seguidores en redes sociales para responder a quienes se han burlado de él por no haber confirmado su nuevo club. Tras semanas de especulaciones, el delantero rosarino, actualmente en condición de jugador libre, enfatizó que no está sujeto al cierre del mercado de pases que concluyó a mediados de diciembre.
Recientemente, Icardi compartió una serie de imágenes entrenando en su hogar y se refirió a las críticas que ha recibido, expresando: "Confunden desempleo con trabajo; yo lo llamo vida resuelta". Su mensaje dejó en claro que no se siente preocupado por su situación actual.
Además, Icardi desmintió las afirmaciones de algunos periodistas que lo describen como un jugador en peligro, aclarando: "Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección". A pesar de los rumores de posibles fichajes por parte de clubes como el Lazio y el Como de Italia, así como un interés de un equipo griego, el futbolista aún no ha hecho oficial su nueva afiliación.
Las críticas que han llegado hacia él también incluyen comentarios sobre los lujos que exhibe en sus redes, insinuando que podrían verse amenazados debido a la falta de ingresos confirmados. Al respecto, Icardi respondió: "Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual".
Dejando claro que la situación económica no es una preocupación para él tras su exitosa carrera en el fútbol europeo, instó a los usuarios a no preocuparse por su situación, diciendo: "No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz. Yo ya lo tengo todo".
Lectura rápida
¿Qué dijo Mauro Icardi sobre su futuro?
Icardi aclaró que no está preocupado por su situación y se siente libre en sus decisiones.
¿Cómo respondió a las críticas en redes?
El futbolista expresó que confunde el desempleo con trabajo y que tiene su vida resuelta.
¿Cuál es su estado actual como jugador?
Icardi es un jugador libre y no está sujeto a la finalización del mercado de pases.
¿Qué rumores han circulado sobre él?
Se mencionaron intereses de clubes como Lazio y Como, pero no ha confirmado nada.
¿Qué mensaje dejó a sus seguidores?
Instó a vivir en paz y aseguró que ya tiene todo lo que necesita.
[Fuente: Noticias Argentinas]