MasterChef Celebrity lidera la noche del lunes con 12 puntos de rating

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- En la noche del lunes 9 de noviembre, marcada por la misa del papa León XIV en el barrio porteño de Palermo, la televisión argentina volvió a su programación habitual tras una cobertura especial en la mañana y mediodía.

La Cadena Nacional de la misa, celebrada en el Monumento de los Españoles, alcanzó un pico de rating histórico, registrando entre 28,5 y 28,6 puntos.

En el prime time, el canal que dominó la audiencia fue Telefe, gracias al éxito de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara. El reality logró un promedio de 12,1 puntos de rating, consolidándose como el programa más visto de la noche.

La gala de "última chance" presentó un desafío crucial: los participantes tuvieron que demostrar su habilidad al elaborar una torta rogel. El programa comenzó con un sólido piso de 11,9 puntos, cifra que fue incrementándose a medida que aumentaba la dificultad de las pruebas.

Finalmente, la periodista Luciana Geuna logró salvarse en esta noche decisiva, evitando así la gala de eliminación.

¿Cuánto midió la competencia?

En comparación, el programa Otro día perdido se posicionó en un lejano segundo lugar con 5,2 puntos de rating. El tercer puesto fue para El Nueve, que alcanzó 1,2 puntos, mientras que América TV registró cifras por debajo del punto de rating. Finalmente, NET TV cerró la noche con solo 0,3 puntos.